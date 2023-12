Spektakuläre Aufholjagd: Deutscher Darts-Profi sorgt bei WM für Überraschung

Von: Luca Hartmann

Drucken Teilen

Darts-Profi Florian Hempel steht nach einer furiosen Aufholjagd in der dritten Runde bei der Darts-WM in London – dabei war er fast schon sicher ausgeschieden.

London – Die Darts-WM in London hat aus deutscher Sicht ihre erste richtig große Überraschung: Florian Hempel dreht in einem dramatischen Zweitrunden-Match gegen Starspieler Dimitri van den Bergh eine fast schon sicher geglaubte Niederlage in einen spektakulären Comeback-Sieg um. Der Kölner konnte sein Glück nach seinem 3:2-Erfolg kaum fassen.

Darts-WM: Hempel feiert Comeback gegen van den Bergh

Doch von Beginn an: Hempel ging am Freitagabend im berühmten Alexandra Palace in London als klarer Außenseiter in sein Duell gegen van den Bergh. Nicht nur, weil sein belgischer Kontrahent auf Platz 15 in der PDC-Weltrangliste steht, sondern auch, weil Hempel ohne konstante Form nach London reiste. Ohnehin sicherte er sich sein WM-Ticket erst auf den letzten Drücker.

Sichtbar nervös startete der 33-Jährige ins Match. Kaum hohe Scores und einige Fehler auf die Doppelfelder bescherten ihm einen schnellen 0:2-Satzrückstand. Van den Bergh zeigte zu diesem Zeitpunkt kein überragendes, aber ein solides Spiel. Eine Aufholjagd schien zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne.

Emotionaler Moment: Florian Hempel feiert seinen Sieg gegen Dimitri van den Bergh. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Sensation bei Darts-WM: Florian Hempel steht in Runde drei

Doch Hempel biss sich ins Spiel, profitierte dabei auch immer wieder von Doppel-Fehlern seines Kontrahenten und sicherte sich so den dritten Satz. Anschließend spielte er sich teilweise in einen Rausch, benötigte zweimal in Folge nur zehn Darts für die 501 Punkte. Van den Bergh war zu diesem Zeitpunkt sichtlich überrascht von der plötzlichen Stärke des Deutschen.

Knifflig wurde es dann, als das Scoring von Hempel wieder schwächer wurde und van den Bergh plötzlich wieder sicherer auf die Doppelfelder warf. Es folgten drei Matchdarts für den Belgier, das Aus für den Deutschen stand unmittelbar bevor. Doch van den Bergh wollte der entscheidende Treffer nicht gelingen. Hempel sicherte sich knapp den vierten und schließlich zu null den entscheiden fünften Satz. Die Sensation war perfekt – nicht die Erste bei dieser Weltmeisterschaft.

Darts-Weltmeister: Alle PDC-Champions seit 1994 Fotostrecke ansehen

Hempel nach WM-Überraschungssieg überwältigt

Die Freude von Hempel, der in einem Kölner Karnevalskostüm antrat, kannte nach dem Sieg kein Halten. „Leck mich en de Täsch“, rief er ungläubig in eine Fernsehkamera. „Ich habe schon das eine oder andere Comeback gefeiert. Man darf den Glauben an sich nie verlieren. Von den Emotionen ist es deutlich höher als vor zwei Jahren. Es ist emotional toll“, sagte Hempel. Dabei spielt er auf den Erfolg von 2021 an, als er van den Bergh bei der WM ebenfalls überraschend besiegt hatte.

Der Sieg beschert Hempel nach Weihnachten einen weiteren Auftritt auf der größten Darts-Bühne der Welt. Dann trifft er entweder auf Stephen Bunting oder Ryan Joyce (beide England). Doch nicht nur das, durch den Erfolg verteidigt Hempel auch seine Tour Card, die ihm 2024 die Teilnahme an vielen wichtigen Turnieren ermöglicht.

Der perfekte deutsche Darts-Abend wurde durch den 3:1-Sieg von Martin Schindler gegen den Niederländer Jermaine Wattimena abgerundet. Mit Hempel, Schindler und Gabriel Clemens stehen erstmals drei Deutsche bei einer Darts-WM in der dritten Runde. (LuHa)