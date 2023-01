Wo läuft das Halbfinale der Darts-WM zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Gabriel Clemens ist als erster Deutscher bei einer Darts-WM ins Halbfinale eingezogen. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Heute steigt das erste Halbfinale einer Darts-WM mit deutscher Beteiligung. Alle Infos, wo Gabriel Clemens - Michael Smith live im TV und Stream läuft.

London ‒ Nach jahrelangem, weihnachtlichem Hype um den Darts-Sport hat die deutsche Euphorie wohl ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Mit Gabriel Clemens hat es ein Saarländer unter die letzten Vier der Weltmeisterschaft geschafft, das hat es noch nie gegeben. Besonders mit dem deutlichen 5:1 gegen Top-Favorit und Titelverteidiger Gerwyn Price war nicht zu rechnen. Im Halbfinale muss „Gaga“ gegen den „Bully Boy“ ran.

Das Halbfinale zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith beginnt am Montag, den 2. Januar 2022, um 20.30 Uhr im Alexandra Palace in London. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und Stream zu sehen sein wird.

Gabriel Clemens gegen Michael Smith bei der Darts-WM: Halbfinale im Free-TV auf Sport1

Das Halbfinale zwischen Gabriel Clemens gegen Michael Smith wird im Free-TV auf Sport1 übertragen.

Sport1 bietet außerdem einen Live-Stream von dem Match an.

Die Übertragung beginnt am Montag, den 2. Januar 2023, um 20.30 Uhr.

Basti Schwele kommentiert die Begegnung mit Experte Robert Marijanovic.

Im Anschluss wird außerdem das zweite Halbfinale zwischen Dimitri Van den Bergh und Michael van Gerwen gezeigt.

Gabriel Clemens gegen Michael Smith bei der Darts-WM: Halbfinale im Live-Stream auf DAZN

Das Halbfinale der Darts-WM wird außerdem im Live-Stream auf DAZN übertragen.

Auch dort beginnt die Übertragung ab 20.30 Uhr.

Elmar Paulke kommentiert das wichtige Spiel mit Experte Rusty-Jake Rodriguez.

Das Angebot von DAZN ist kostenpflichtig und kann monatlich oder jährlich gekündigt werden.

Auch hier wird das zweite Halbfinale zwischen Dimitri Van den Bergh und Michael van Gerwen gezeigt.

Übertragung von Gabriel Clemens gegen Michael Smith im Überblick

Free-TV Sport1 Live-Stream Sport1, DAZN Live-Ticker tz.de

Gabriel Clemens nach irrem Viertelfinal-Spiel gegen Gerwyn Price zum ersten Mal im Halbfinale

Schon das Viertelfinale der Darts-WM war aus deutscher Sicht historisch. Mit dem Sieg im Achtelfinale über Alan Soutar war Clemens der erste Deutsche in der Runde der letzten Acht. Der Erfolg über Gerwyn Price setzte dem Turnierverlauf nochmal die Krone auf. Dabei fing das Match schwierig an, Price machte im ersten Satz ordentlich Tempo und checkte erst eine 140, dann eine 110. Was allerdings nach dem gewonnen ersten Satz passierte, kann sich der Waliser wohl selbst nicht erklären.

Gerwyn Price kam nach einer Werbepause mit riesigen Kopfhörern auf die Bühne zurück. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Der Weltranglistenerste fand nicht mehr ins Spiel und ließ sich zudem vom aufgepeitschten Publikum im „Ally Pally“ ablenken. Mit vielen deutschen Fans darunter wandten sich die Zuschauer immer mehr gegen Price. Das sollte der exzentrische Titel-Verteidiger zwar gewohnt sein, änderte aber nichts an seinen augenscheinlichen Problemen auf der Bühne. Als Clemens mit 3:1 Sätzen in Führung ging, kam Price sogar mit Kopfhörern zurück ans Board und gestikulierte provokant in Richtung der Fans. Zu viel Ablenkung - Clemens ließ sich von seiner überragenden Performance nicht mehr abbringen und sicherte sich auch die letzten Sätze zum 5:1-Matchgewinn. Damit war die erste Halbfinal-Teilnahme eines deutschen Spielers bei einer WM in Stein gemeißelt.

Michael „Bully Boy“ Smith setzte sich hingegen in einem umkämpfteren Spiel mit 5:3 gegen einen starken Stephen Bunting durch. Dabei musste Smith nach dem Spiel sogar zugeben, „den Sieg nicht verdient zu haben“. Der zweifache WM-Finalist hatte Schwierigkeiten mit dem Scoring, konnte aber noch gut genug finishen, um erneut ins Halbfinale einzuziehen.

Wie haben sich Gabriel Clemens und Michael Smith für das Halbfinale qualifiziert?

Runde Gabriel Clemens (25) Michael Smith (4) 2. Runde 3:0 vs. William O'Connor 3:0 vs. Nathan Rafferty 3. Runde 4:3 vs. Jim Williams 4:3 vs. Martin Schindler (29) Achtelfinale 4:1 vs. Alan Soutar 4:1 vs. Joe Cullen (13) Viertelfinale 5:1 vs. Gerwyn Price (1) 5:3 vs. Stephen Bunting (21) Halbfinale vs. Michael Smith (4) vs. Gabriel Clemens (25)

Das Halbfinale der Darts-WM zwischen Clemens und Smith im Live-Ticker auf tz.de

Als weitere Option können Sie die Partie auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene. (ta)