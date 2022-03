David Schumacher: Der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher – seine Karriere, Stationen und Erfolge

Der Formel-3-Rennfahrer David Schumacher träumt von der Formel 1. Er stammt aus einer erfolgreichen Rennsport-Familie und arbeitet hart an seiner Karriere. Bereits in seinen jungen Jahren weist er einige Erfolge auf.

Salzburg – Hier in Österreich wurde am 23. Oktober 2001 der Formel-3-Fahrer David Schumacher geboren. Er stammt aus einer Familie des Autorennsportes: Sein Vater ist der ehemalige deutsche Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher.

Formel-3-Fahrer David Schumacher: Anfänge

David Schumachers Karriere startete schon früh. Bereits mit vier Jahren saß er zum ersten Mal in einem Kart. 2017 belegte er dann den zweiten Platz in der deutschen Junioren-Kartmeisterschaft. Bei der CIK FIA Kart-Europameisterschaft ergatterte er den 13. Platz. Nach diesen zwei erfolgreichen Rennen unterschrieb er bei dem Formel-4-Rennstall US Racing CHRS einen Vertrag. Das Formel-4-Team wird unter anderem von seinem Vater Ralf Schumacher geführt. Zum Ende des Jahres 2017 absolvierte David Schumacher seine erste Saison in der UAE Formel-4-Meisterschaft. Er startete mit dem Team von Rasgaira Motorsports, mit dem US Racing für diese eine Saison eine Kooperation ausgehandelt hatte. Im Frühjahr begann die deutsche Formel-4-Weltmeisterschaft. David Schumacher fuhr eine starke Saison und holte insgesamt drei Siege. Nur zweimal stand er nach seiner Ankunft im Ziel nicht auf dem Podest. Er wurde Vizemeister hinter Charles Weerts. Dabei holte der Rennfahrer sogleich seine ersten Punkte für die FIA-Superlizenz.

Formel-3-Fahrer David Schumacher: Weitere Stationen seiner Karriere

In der Saison 2018 fuhr David Schumacher in der deutschen Formel-4-Meisterschaft für das Team seines Vaters, die US Racing CHRS. Zu Saisonende belegte er den neunten Gesamtplatz und war noch vor Niklas Krütten der beste Rookie. 2019 fuhr er für die neuen Formula Regional European Championships. Unter 20 Fahrern belegte er den vierten Platz. Damit ebnete er sich den Weg zu der nächsten Station seiner Karriere: Er stieg in der 2020er-Saison in die reguläre Formel 3 auf. Dort fuhr er mit dem britischen Rennstall Carlin Buzz Racing sowie dem tschechischen Team Charouz. Weltmeisterschaftspunkte blieben hier allerdings zunächst aus. In der Saison 2021 fuhr der Formel-3-Fahrer für das italienische Team Trident. Er gewann das zweite Sprintrennen in Österreich, was zugleich seinen ersten Sieg in der Meisterschaft darstellte. Insgesamt erreichte er in dieser Saison 55 Weltmeisterschaftspunkte und schaffte es damit auf Platz 11 im Gesamtrang. David Schumachers Ziel ist es, eines Tages in die Formel 1 aufzusteigen.

Formel-3-Fahrer David Schumacher: Erfolge im Überblick

Mit seinen 20 Jahren kann der Formel-3-Fahrer David Schumacher bereits auf einige Erfolge zurückblicken. Zu den größten davon im Kartfahren zählen:

3. Platz: ADAC Kart Masters — Junior 2015

4. Platz: German Karting Championships — Junior 2015

6. Platz: German Karting Championships— Senior 2016

2. Platz: German Karting Championships — Senior 2017

David Schumachers bisherige Karrierehöhepunkte im Rennsport umfassen unter anderem (Stand 02.2022):

2. Platz: Formula 4 UAE Championships 2017-2018

9. Platz: ADAC Formula 4 Championships 2018

6. Platz: Spanish Formula 3 Championships 2018

4. Platz: Formula Regional European Championships 2019

8. Platz: F3 Asian Winter Series 2019

9. Platz: MRF Challenge Formula 2000 2019-2020

11. Rang: FIA Formula 3 Championship 2021

Formel-3-Fahrer David Schumacher: Familie

David Schumacher ist der Sohn von Cora Schumacher – ehemals Cora Brinkmann – und Ralf Schumacher. Die beiden sind inzwischen getrennt. Ralf Schumacher ist ein ehemaliger deutscher Formel-1-Rennfahrer und als solcher auch als David Schumachers Trainer und Teamchef tätig gewesen. Der Onkel des Formel-3-Fahrers ist Michael Schumacher, der in der Formel 1 mehrere Rekorde aufgestellt hat. Und auch sein Cousin Mick Schumacher ist Rennfahrer. Im Jahr 2021 stieg er in die Formel 1 auf. Derzeit ist David Schumacher mit der Euroformula Open-Pilotin Vivien Keszthelyi liiert. Um neben dem Rennsport seinen Schulabschluss zu erlangen, pendelt David Schumacher zwischen seiner Heimat Bergheim und einer Privatschule in Neuss.