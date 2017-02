Davis Cup 2017: So sehen Sie das Duell Deutschland gegen Belgien live im TV und im Live-Stream

München - Das deutsche Team startet mit guten Aussichten in den Davis Cup. So sehen Sie das Davis-Cup-Spiel Deutschland gegen Belgien live im TV und Live-Stream.

Das deutsche Davis-Cup-Team greift in diesem Jahr mit den aktuell besten deutschen Tennis-Spielern an! Team-Kapitän Michael Kohlmann kann im Achtelfinale gegen Belgien sowohl auf Alexander Zverev als auch auf dessen Bruder Mischa sowie Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Srtuff zurückgreifen. Damit ist das DTB-Team klarer Favorit gegen den Nachbarn, der auf seinen Star-Spieler David Goffin verzichten muss. Belgiens Nummer eins beim Duell vom 3. bis 5. Februar in Frankfurter Fraport Arena ist damit Steve Darcis, der als 58. in der Weltrangliste nur einen Rang vor Struff steht.

"Es geht darum, dass wir als Mannschaft weiterkommen. Das ist es, was zählt", betont Alex Zverev vor seinem ersten Auftritt als Deutschlands offizielle Nummer eins. Als Weltranglisten-22. steht der 19-Jährige sieben Ränge vor Kohlschreiber und ist der jüngste Spieler unter den Top 90. Bei den Australian Open unterstrich der DTB-Hoffnungsträger seine starke Form: Er musste sich dem späteren Finalisten Rafael Nadal in der 3. Runde erst in fünf Sätzen beugen.

Davis Cup 2017: Murray-Bezwinger Mischa Zverev gibt Comeback

Noch mehr Selbstvertrauen tankte sein zehn Jahre älterer Bruder. Mischa Zverev erreichte erstmals in seiner Karriere die zweite Woche eines Grand-Slam-Turniers, schaltete in Melbourne auch den Weltranglistenersten Andy Murray aus. "Das waren tolle Erlebnisse, aber das war südlich des Äquators und interessiert hier keinen mehr", blickte die Nummer 35 der Welt zurück. Für Mischa ist es "natürlich etwas Besonderes, den Bruder dabei zu haben". Er selbst war seit 2009 nicht mehr im Davis Cup aktiv.

Alex, der 2016 in St. Petersburg sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewann, steht zum zweiten Mal nach dem Auftakt-Duell gegen Tschechien vor einem Jahr im Aufgebot. 2016 hatte der Youngster bei der 2:3-Niederlage beide Einzel verloren. In Frankfurt könnte der Jüngste im Aufgebot sogar dreimal zum Einsatz kommen, denn im Doppel plant Kohlmann mit den Zverev-Brüdern.

Alle acht Davis-Cup-Duelle gegen Belgien gewonnen

Bislang hat das deutsche Team im Davis Cup gegen Belgien noch eine blütenweiße Weste - alle acht Vergleiche wurden gewonnen. Das jüngste Aufeinandertreffen ist mittlerweile jedoch schon knapp zehn Jahre her. Die Gäste um Team-Kapitän Johan van Herck reisen neben Darcis mit Ruben Bemelmans, Arthur de Greef und Joris de Loore an - allesamt jenseits der Top 100 in der Weltrangliste platziert.

Wir erklären Ihnen, wie Sie die fünf Spiele des Davis-Cup-Achtelfinales 2017 zwischen Deutschland und Belgien live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Davis Cup 2017: Deutschland gegen Belgien live im Free-TV

Im Fernsehen wird am Wochenende lediglich das Doppel zu sehen sein, das der Hessiche Rundfunk als regionaler Sender für das Verbreitungsgebiet rund um Frankfurt am Samstag zeigt. Die Sendung "heimspiel! extra live" im HR beginnt um 13.00 Uhr und soll um 15.00 Uhr enden. Oliver Mayer kommentiert die Partie im HR.

Davis Cup 2017: Deutschland gegen Belgien im Live-Stream

In diesem Jahr hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte des Davis Cup im Internet gesichert. Hier werden neben allen deutschen Spielen auch ausgewählte Partien anderer Duelle gezeigt. Am Freitag wird das Duell Deutschland gegen Belgien um 14.00 Uhr aufgeschlagen, Samstag und Sonntag jeweils um 13.00 Uhr. Als Kommentatoren sind Uwe Semrau und Jens Huiber im Einsatz.

Die Nutzung von DAZN ist jedoch nicht kostenfrei. Nach einem Gratismonat zum Testen kostet jeder weitere Monat 9,99 Euro. Das Abo ist allerdings jederzeit kündbar. Darüberhinaus bietet der noch recht neue Streamingdienst auch Live-Übertragungen aus internationalen Fußball-Ligen wie Premier League oder Primera Division sowie US-Sport-Ligen wie NBA oder NFL an.

DAZN ist über Laptop, Tablet, Smartphone, Smart TV oder Spielkonsole zu empfangen. Die passende App bekommen Apple-Nutzer bei iTunes und Android-Nutzer im Google Play Store.

Davis Cup 2017: Deutschland gegen Belgien im Live-Stream ohne DAZN

Auch zum Davis-Cup-Vergleich zwischen Deutschland und Belgien werden im Internet zahlreiche kostenlose Live-Streams angeboten. Allerdings müssen Sie sich bei diesen mit mangelhafter Bild- und Tonqualität sowie ausländischen Kommentaren anfreunden. Außerdem könnten während der Übertragungen anstößige Werbungen eingeblendet werden und es besteht die Gefahr, dass sich Ihr Endgerät Viren oder andere Malware einfängt.

Außerdem gilt es zu beachten, dass Sie sich mit der Nutzung solcher Angebote in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Hier gewähren wir Ihnen einen Überblick über legale und kostenlose Live-Streams.

Wichtig: Achten Sie beim Nutzen von Live-Streams unbedingt auf eine stabile WLAN-Verbindung. Denn auf diesem Weg werden großen Datenmengen abgerufen, was am Ende des Monats hohe Rechnungen zur Folge haben kann.

Davis Cup: Die bisherigen Duelle Deutschland gegen Belgien

Datum Begegnung Runde Spielort Ergebnis 12. bis 14. Juni 1937 Deutschland - Belgien Halbfinale Berlin 4:1 15. bis 17. Juni 1951 Deutschland -Belgien Viertelfinale Köln 3:2 16. bis 18. Mai 1958 Deutschland - Belgien 2. Runde Köln 3:2 1. bis 3. Mai 1964 Belgien - Deutschland 1. Runde Brüssel 0:5 12. bis 14. Juni 1970 Deutschland - Belgien Halbfinale Nürnberg 5:0 10. bis 12. Juni 1983 Belgien - Deutschland Viertelfinale Eupen 0:5 25. bis 27. September 1992 Deutschland - Belgien 1. Runde (Weltgruppe) Essen 5:0 6. bis 8. April 2007 Belgien - Deutschland Viertelfinale (Weltgruppe) Ostend 2:3

mg