NFL in Frankfurt: Hier läuft das Spiel live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Nach einem gelungenen Auftakt wartet am Sonntag das zweite NFL-Spiel in Frankfurt. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt – Nach der geglückten Premiere können sich die deutschen NFL-Fans auf ein zweites Spiel in Frankfurt freuen. Am Sonntag (12. November) treffen die Indianapolis Colts im Deutsche Bank Park auf die New England Patriots. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live und in voller Länge im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Indianapolis Colts gegen New England Patriots: NFL live im Free-TV?

Das NFL Game in Frankfurt zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots ist live im Free-TV bei RTL zu sehen.

ist live im Free-TV bei RTL zu sehen. Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Sonntag, 12. November 2023 , um 14.30 Uhr auf RTL mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ist Kickoff.

Indianapolis Colts gegen New England Patriots live im Pay-TV bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das NFL-Spiel in Frankfurt zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots im Live-Stream übertragen.

wird das zwischen den übertragen. Der Countdown zum NFL-Spiel in Frankfurt startet am Sonntag , 12. November 2023 , um 15 Uhr auf DAZN mit den Vorberichten .

startet am Sonntag , um . Kickoff ist um 15.30 Uhr.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

Indianapolis Colts gegen New England Patriots im Stream bei RTL+

Mit einem RTL Plus-Abo kann man sich das Frankfurt-Game zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots auch im Stream auf dem PC, Laptop oder Smartphone anschauen.

Frankfurt ist im NFL-Fieber

Eine ganze Stadt im NFL-Fieber! Schon vor dem ersten Spiel der National Football League in Frankfurt zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins war die Vorfreude groß. Nach dem ersten Spiel in Deutschland im vergangenen Jahr in München hofften Millionen Menschen auf eines der begehrten Tickets für gleich zwei Spiele in Frankfurt.

Am Ende haben jeweils etwas mehr als 50.000 Menschen pro Spiel die Möglichkeit, das Spektakel NFL live im Deutsche Bank Park zu verfolgen. Am Sonntag, 12. November, gastieren nun die Indianapolis Colts und die New England Patriots in der Frankfurter Arena und wollen für Begeisterung sorgen.

Die Cheerleaderinnen und das Maskottchen „Blue“ der Indianapolis Colts sind bereits in Frankfurt angekommen. Am Sonntag findet das zweite NFL-Game im Deutsche Bank Park statt. © Florian Gaul/imago

Indianapolis Colts und New England Patriots reisen mit „Losing Record“ an

Während die Indianapolis Colts einen 27:13-Erfolg gegen die Carolina Panthers feiern konnten, mussten sich die New England Patriots knapp bei den Washington Commanders mit 20:17 geschlagen geben. Beide Teams reisen mit einem sogenannten Losing Record an, haben also in der bisherigen Saison mehr Spiele verloren, als gewonnen. Es dürfte also im Interesse der Mannschaften sein, dies in Frankfurt zu ändern. (msb)