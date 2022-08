Dennis Schröder: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über den deutschen Basketball-Spieler

Teilen

Deutschlands Aufbauspieler bei der Basketball-EM 2022: Dennis Schröder. © IMAGO / Hübner

Seit einiger Zeit spielt Dennis Schröder in der Profiliga NBA in den USA. Seit 2019 ist er verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Braunschweig/Houston – Der 1,85 Meter große Dennis Schröder spielt seit 2022 bei den Houston Rockets in der NBA auf der Position des Point Guards. Der gebürtige Braunschweiger ist der Sohn eines deutschen Vaters und einer gambischen Mutter. Anfangs war das Skateboarden der Lieblingssport von Schröder, mit elf Jahren fand er zum Basketball im örtlichen Prinzenpark. Zwei Jahre später starb sein Vater und Dennis Schröder konzentrierte sich seitdem nur noch auf das Basketball spielen. So begann seine Karriere. Sein älterer Bruder Che übernahm weitestgehend die Vaterrolle. Seit 2019 ist Dennis Schröder mit Ellen Ziolo verheiratet.

Dennis Schröder und Ehefrau Ellen Ziolo

Dennis Schröder und seine Frau Ellen Ziolo kennen sich schon seit Kindertagen. Dennis kennt Ellen seit seinem 14. Lebensjahr. Ellen ist so alt wie sein älterer Bruder Cheyassin „Che“. So haben sie sich damals über den Freundeskreis in Braunschweig kennengelernt. Als er wieder in den USA war, haben sie telefoniert und sich geschrieben. Dann verbrachten sie eine gemeinsame Zeit in Braunschweig zusammen, bevor Ellen Ziolo Schröder in die USA nach Oklahoma begleitete. Ende 2018 nach einem Helikopterflug auf einen Berg mit einem großartigen Ausblick auf Los Angeles machte Dennis schließlich Ellen Ziolo einen Heiratsantrag.

Dennis Schröders Hochzeit in Braunschweig für den guten Zweck

Am 20. Juli 2019 heiratete Schröder seine langjährige Freundin in Braunschweig auf Schloss Richmond. Anschließend wurde in der Volkswagen-Arena mit rund 400 Gästen gefeiert. Die Basketball-Halle war festlich dekoriert. Anstatt um Geschenke, bat das Hochzeitspaar seine Gäste um Spenden für Kinder in Afrika.

Zwei Kinder: Schröder-Familie wächst

Ziolo und Schröder haben zwei gemeinsame Kinder. Dennis Malick jr. wurde im Februar 2019, wenige Monate vor der Hochzeit, geboren. Die Tochter kam im Juni des folgenden Jahres zur Welt. Dennis Schröder möchte seine Familie so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Dennis Schröder mit emotionalem Statement zum Amoklauf in Texas

Beim Amoklauf in einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas am 24. Mai 2022 wurden 19 Schulkinder und zwei Lehrerinnen getötet. Schröder, dessen Wahlheimat die USA ist, war bestürzt darüber. Er denke darüber nach, ob er seine Kinder überhaupt einmal in Amerika in den Kindergarten oder zu Schule schicken solle.

Dennis Schröder: Familienmensch, Mutter, Geschwister

Dennis Schröder ist ein absoluter Familienmensch. Damit sind auch seine Mutter, Geschwister und die engeren Verwandten miteinbezogen. Nach dem Tod seines Vaters war seine Familie noch enger zusammengerückt und hat durch den engen Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung die Weltkarriere von Dennis erst möglich gemacht. Sein älterer Bruder Che hatte sich besonders um Dennis gekümmert.

Che ist inzwischen selbst Ehemann und Vater von Ida und Malick, bei dem man schon als Kleinkind ein großes Balltalent erahnen konnte. Che stand Dennis immer beratend zur Seite und war sein Vorbild. Von ihm hat er auch gelernt, sich um die Familie zu kümmern, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Heute ist Che auch sein Manager. Der Basketballprofi hat noch einen jüngeren Bruder names Borry und eine jüngere Schwester, die Mariam heißt. Seine ältere Schwester Awa hat ihren Bruder Dennis in seiner Jugendzeit stets unterstützt, auch geldlich.

Die Mutter Fatou hatte früher einen Friseursalon. Sie ist die „Chefin“ der Familie. Sie wird von allen Agi genannt. So nennt man in Gambia den Chef und Beschützer der Familie. Von der Schule hielt Dennis Schröder nicht besonders viel, er war lieber draußen im Sportpark. Seine Mutter setzte aber durch, dass er die Schule fertigmachte, da ihr das mindestens genauso wichtig war wie die Sportlerkarriere ihres Sohnes Dennis.

Dennis Schröder – Stationen seiner Basketballkarriere

Junior Phantoms (NBBL): 2009-2011

SUM Baskets Braunschweig: 2010-2013

New Yorker Phantoms Braunschweig: 2011-2013

Atlanta Hawks: 2013-2018

Oklahoma City Thunder: 2018-2020

Los Angeles Lakers: 2020-2021

Boston Cletics: 2021-2022

Houston Rockets: seit 2022

Seit 2014 spielt das Supertalent Schröder auch für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft beim DBB.

Dennis Schröder: Neben dem Profisport auch Unternehmer

Dennis Schröder hat nicht nur sportliche Ambitionen. Über sein im September 2018 gegründetes Label „FlexGanG“ designed er Bekleidung und Accessoires für Männer. Mit diesem Unternehmen sponsort er den Verein Basketball Löwen Braunschweig. Daneben betreibt der Basketballer eine Beratungsagentur für Profisportler, das 2019 gegründete Unternehmen „Golden Patch Management“.