Denver gewinnt Auftaktspiel der zweiten NBA-Playoff-Runde

Basketball

+ © David Zalubowski/AP/dpa Nuggets-Forward Michael Porter Jr. (l) schirmt den Ball gegen Suns-Star Devin Booker ab. © David Zalubowski/AP/dpa

Die Denver Nuggets haben die erste Partie der zweiten Playoff-Runde in der NBA gegen die Phoenix Suns deutlich für sich entschieden.

Denver - Die beste Mannschaft der Hauptrunde setzte sich zu Hause mit 125:107 (68:51) durch und ging in der Best-of-seven-Serie in der nordamerikanischen Basketball-Liga mit 1:0 in Führung.

Denver-Spielmacher Jamal Murray war mit 34 Punkten Topscorer der Partie. „Er trägt weiter zur Legende von Playoff-Jamal bei“, sagte Nuggets-Cheftrainer Michael Malone zur Leistung seines Schützlings. „Bei den schwierigen Würfen, die er getroffen hat, hätte keiner ihn stoppen können“, kommentierte Suns-Headcoach Monty Williams.

Neben Murray überzeugten bei den Nuggets Nikola Jokic (24 Punkte, 19 Rebounds) und Aaron Gordon (23 Punkte). Bei den Suns kam Superstar Kevin Durant auf 29 Zähler und 14 Rebounds. „Sie sind nicht ohne Grund an erster Stelle gesetzt: Sie haben einen zweimaligen MVP und ein tief besetztes Team. Ich bin nicht überrascht“, erklärte Durant zur Auftaktniederlage seiner Mannschaft. Am Montag (Ortszeit) haben die Suns die Chance, es im zweiten Spiel besser zu machen. dpa