Olympia-Regattastrecke: Der Mythos erwacht zu neuem Leben

Von: Nico-Marius Schmitz

Gehört zu den fairsten und besten Anlagen der Welt: hier der Deutschland-Achter beim Vorlauf. © dpa

An der Olympia-Regattastrecke geht es wieder international zu – und danach vergammelt alles weiter?

München – Es geht international zu an der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim. Dänische Fans pfeifen ohrenbetäubend laut, als „ihr“ Boot übers Wasser flitzt. Etwas weiter unten sitzt ein Paar in Lederhosen neben zwei Damen mit einem „Team Ireland“-T-Shirt.

Endlich wieder internationaler Flair, denken sich viele. Die Anlage wirkte in den letzten Jahren immer verlorener, internationale Rennen haben hier schon lange nicht mehr stattgefunden. Die European Championships mit den Ruder- und Kanuwettbewerben rücken Oberschleißheim wieder in den Fokus.

Leicht hatte es die Anlage ja nie. Lange gab es Überlegungen, schon nach den Olympischen Spielen 1972 alles wieder abzureißen. Damals feuerten 45 000 Menschen den legendären „Bullen-Vierer“ mit Hans-Johann Färber an. Die Rudergesellschaft München 1972 e. V. wurde gegründet – und setzt sich seitdem für den Erhalt der Anlage ein.

Am Donnerstag sitzen rund 300 Menschen auf der Tribüne. Nicht auf der originalen von 1972, die ist aus Brandschutzgründen dauerhaft gesperrt. In diesem Bereich wirkt alles verfallen, Spinnenweben an den Presseplätzen von 72, die Tische fallen langsam auseinander. Für die European Championships wurde eine mobile Tribüne errichtet. Hier sitzt auch Willi Bock, Vorsitzender der Rudergesellschaft.

„Die Leute, die über die Anlage entscheiden, wissen doch gar nicht, was hier los ist. Sie haben gar keine Vorstellung davon, was diese Anlage leisten kann“, sagt Bock.

Die Anlage gehört zu den besten und fairsten der Welt. Windnachteile auf den Bahnen gibt es hier so gut wie nicht. Immer wieder bereiten sich hier Nationalmannschaften auf Wettkämpfe vor. Vier Ruder- und vier Kanuvereine trainieren auf der 82 Hektar großen Anlage. Die Fläche wird für den Breitensport genutzt, und hier trainieren Weltmeister Oliver Zeidler, Europameister und zahlreiche deutsche Meister.

Und trotzdem scheint die Stadt kein großes Interesse daran haben, dieses olympische (und aktiv genutzte) Erbe zu erhalten. 2019 war noch von einer großen Sanierung die Rede. 60 Millionen hätten in einem ersten Schritt für die Modernisierung aufgebracht werden sollen, danach noch mal über 40 Millionen. Dann kam Corona – und alle Pläne waren dahin.

„Der Stadtrat hat das alles von heute auf morgen ohne Ankündigung gestrichen“, sagt Bock: „Die Stadt hat 50 Jahre nicht in den Unterhalt investiert und die Anlage vergammeln lassen.“

Dank der European Championships gab es jetzt zumindest eine Teilsanierung, für rund 10 Millionen. Die maroden Stege wurden erneuert, auch der Siegersteg. Immerhin besteht keine Sorge mehr, dass die künftigen Europameister hier bei der Ehrung baden gehen müssen.

„Es ist eine Schande, wie hier mit dem Sport umgegangen wird“, sagt Bock. München hatte den Zuschlag für den Ruder-Weltcup 2024, konnte die Bedingungen aber nicht erfüllen. Die mobile Tribüne soll nach den Championships wieder abgerissen werden. Warum? Das kann keiner so genau beantworten.

Laut wird es, als Oliver Zeidler seinen Vorlauf nach anfänglichen Schwierigkeiten gewinnt. Auch Schwester Sophie-Marie startete am Donnerstag, angefeuert von Opa und Trainer Hans-Johann Färber. Ein Wochenende als Familienfest für die Zeidlers. Heino, Vater und Trainer von Oliver, sagt unserer Zeitung: „Wir sind stolz und glücklich, dass er hier auf der Anlage antreten darf. Es ist unser Wohnzimmer. Wir sind natürlich hier, um den Europameistertitel zu verteidigen.“ Bock hofft, dass die EM den Entscheidern die Augen öffnet: „Wir brauchen eine Sanierung, damit hier wieder internationale Wettbewerbe stattfinden. Das hier ist kein Planschbecken.“