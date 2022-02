Deutsche Biathleten geben Mixedstaffel-Aufgebot erst kurz vor Olympia-Auftakt bekannt

Teilen

Biathleten geben Mixedstaffel-Aufgebot erst kurz vor Olympia-Auftakt bekannt © Hendrik Schmidt / dpa

Die deutschen Biathleten werden das Aufgebot ihrer Mixedstaffel für den Olympia-Auftakt von Peking an diesem Samstag erst kurzfristig am Tag vor dem Rennen bekanntgeben.

Zhangjiakou - Die deutschen Biathleten werden das Aufgebot ihrer Mixedstaffel für den Olympia-Auftakt von Peking an diesem Samstag erst kurzfristig am Tag vor dem Rennen bekanntgeben. Mit der Veröffentlichung der genauen Besetzung sei nach jetzigem Stand erst am Freitag zu rechnen, hieß es am Mittwoch am Rande des ersten Trainings der Skijäger in Zhangjiakou. Bei dem Wettbewerb, bei dem zwei Männer und zwei Frauen gemeinsam antreten, hatte das Quartett des Deutschen Skiverbands 2018 in Pyeongchang den vierten Platz belegt und Olympia-Bronze um nur 0,3 Sekunden verpasst.

Gold-Favorit Norwegen ging mit der Verkündung offensiver um und benannte sein Team als erste Top-Nation bereits vor mehr als einer Woche. Die Weltmeister treten mit Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bö und Johannes Thingnes Bö in Bestbesetzung an. Andere Medaillenkandidaten wie Frankreich oder Schweden halten sich bislang ebenfalls noch bedeckt. (dpa)