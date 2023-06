Deutsche gehen in München aussichtsreich ins Wochenende

Erste Runde im Golfclub München Eichenried. Matti Schmid aus Deutschland auf dem Fairway. © Christian Kolbert/dpa

Deutschen Golfer wecken Hoffnungen auf Top-Ergebnisse in München. Der letzte Sieg liegt schon lange zurück.

München - Deutsche Golfer starten bei der BMW International Open aussichtsreich in das Wochenende.

Der 33-jährige Marcel Schneider und der 24-jährige Marc Hammer belegen nach zwei Runden und 138 Schlägen den geteilten vierten Rang. Die Führung übernahm beim Traditionsturnier in München der Neuseeländer Daniel Hillier, der drei Schläge weniger benötigte als das deutsche Duo. „Unter dem Strich bin ich mit der Leistung zufrieden. Nach zwei Tagen in den Top 10 um den Sieg mitzuspielen, das läuft nach Plan“, sagte Schneider.

Mit einer 68er-Runde spielte sich der Ratinger Marcel Siem trotz dreier Bogeys am Freitag auf den geteilten neunten Rang vor. Nach Hitze am Auftakttag hatten die Golfer diesmal mit zum Teil windigen Verhältnissen zu tun. Nach dem „brutal heißen“ Donnerstag freute sich Siem über die veränderten Bedingungen am Freitag. „Ich mag das, wenn so eine Challenge kommt, ein bisschen Regen, viel Wind. Finde ich mega“, sagte Siem.

Das Traditionsturnier, bei dem Martin Kaymer im Jahr 2008 der bislang letzte deutsche Sieger war, dauert bis zum Sonntag. Von den insgesamt zwei Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) Preisgeld bekommt der Sieger 340 000 Dollar (rund 310 000 Euro). Titelverteidiger ist der Chinese Li Haotong, der klar den Cut verpasste. dpa