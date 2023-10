Deutsche Olympionikin beendet mit 28 Jahren überraschend ihre Karriere

Von: Andre Oechsner

In ihrer Paradedisziplin hatte Katharina Trost in Deutschland in den vergangenen Jahren niemand etwas vorgemacht. Nun beendet sie vorzeitig ihre Karriere.

Freilassing – Katharina Trost erklärt ihre Karriere als Leichtathletin für beendet. In einem Post auf ihrer Instagram-Seite lässt sie ihre Fans und die breite Öffentlichkeit nun wissen, dass sie sich per sofort aus dem Spitzensport verabschiedet. Damit sagt die Oberbayerin auch ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris ab.

Katharina Trost Geburtsdatum: 28. Juni 1995 (Alter 28 Jahre), Freilassing Verein: LG Stadtwerke München (seit 2017) Bestleistung 1500 Meter: 4:02,32 min Titel: Deutsche Hallenmeisterschaften – 2x Gold über 1500 m

Katharina Trost: Leistungssport und Beruf nicht miteinander vereinbar

„Nach zwei erfolgreichen, aber kräftezehrenden Jahren mit Leistungssport und Referendariat habe ich mich aber nun dazu entschlossen, dem Leistungssport den Rücken zu kehren“, schreibt die 28-Jährige in einem Beitrag.

Versehen ist der Post mit mehreren Bildern aus ihrer Karriere, das erste ist in Schwarz und Weiß gehalten. Das untermauert natürlich, dass Trost diese weitreichende Entscheidung nicht gerade einfach gefallen ist. Das macht sie in ihrem Text auch deutlich.

Olympionikin Katharina Trost erklärt ihre Karriere überraschend für beendet. © IMAGO/Stefan Mayer

Katharina Trost wäre bei Olympia 2024 in Paris startberechtigt gewesen

Sie habe nach dem Erreichen der Olympia-Norm und der krankheitsbedingten Absage der vergangenen Weltmeisterschaft „wirklich mit mir gehadert“. Sie sei sich allerdings sicher, dass es dennoch die richtige Entscheidung ist. „Meine Prioritäten haben sich geändert und deswegen freue ich mich jetzt wahnsinnig auf freie Wochenenden und darauf, mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen zu können.“

Trost, in Freilassing geboren, war auf den Mittelstreckenlauf spezialisiert und hatte ihre Stärken vor allem über 800 und 1500 Meter. Bei den deutschen Meisterschaften in Kassel holte Trost in diesem Jahr ihre dritte Goldmedaille über 1500 Meter. Zuvor hatte sie beim Staffellauf über 800 Meter zweimal Gold geholt. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften hatte Trost in Leipzig im vergangenen Jahr sowie dieses Jahr in Dortmund Gold über 1500 Meter geholt.

Katharina Trost blickt zurück: „Habe wahnsinnig viel erlebt“

„Von internationalen Jugendmeisterschaften, einem Sportstipendium in Amerika und zahlreichen deutschen Meisterschaften bis hin zu internationalen Highlights, wie EM, WM und Olympischen Spielen durfte ich wahnsinnig viel erleben und bin wirklich stolz auf das, was ich erreicht habe“, blickt Trost auf eine ereignisreiche Karriere zurück. (aoe)