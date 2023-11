Deutsche mischen die Drohnen-Champions-League auf

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Drucken Teilen

Drohnen-Kim spielt auch hier Champions League. © DCL

Auch Drohnen-Piloten haben ihre eigene Champions League. Vorne dabei sind auch einige Deutsche, zuletzt in Abu Dhabi.

Abu Dhabi – Die Champions League kennt man vor allem aus dem Fußball. Was bisher nur wenige wissen: Auch Drohnen-Piloten haben eine eigene Königsklasse (DCL). Mit VR-Brillen rasen sie über virtuelle und physische Rennstrecken mit bis zu 160 km/h. Und das bei einer digitalen Reichweite von über einer Million Zuschauer.

Das Finale der Winter-Saison gewann die britische Mannschaft Xblades mit den Deutschen Thomas Kund und Julius Jäger am 17. und 18. November in Abu Dhabi. Im Sieger-Team war auch Minjae Kim aus Südkorea, dabei handelt es sich freilich aber nicht um den Fußball-Star des FC Bayern...

Swan Versmissen vom siegreichen Xblades-Teams: „In der DCL zu fliegen, ist nach wie vor der ultimative Nervenkitzel!“

Kurz vor Weihnachten findet das Superfinale statt

Zweiter wurde das neueste Team der Liga, Cyclone aus den USA mit dem deutschen Piloten Pit Nestle. Die beiden Mannschaften werden am 20. Dezember, beim DCL-Superfinale 2023 gegeneinander antreten. Der Austragungsort wird in Kürze bekanntgegeben.

Im kommenden Jahr wird in der DCL erneut in Abu Dhabi geflogen. Das wurde im Rahmen der Kooperation mit Aspire fixiert. „Dieser Event in Abu Dhabi hat unsere Liga auf ein neues Niveau gehoben. Die Piloten wieder persönlich zusammen zu haben und auf einer brandneuen virtuellen Strecke zu spielen, war eine fantastische Feier für unsere Liga, die in Sachen Spannung, Technologie und Globalität weiterhin führend ist“, so Markus Stampfer, Vorstandsmitglied der Drone Champions AG: „Wir können unser Superfinale im nächsten Monat kaum erwarten und werden bald unsere Pläne für die Saison 2024 bekannt geben. Wir freuen uns schon jetzt darauf, nächstes Jahr wieder in Abi Dhabi zu sein.“