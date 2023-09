Deutsche Sport-Ikone wohnt auf Parkplatz

Von: Luca Hartmann

Er galt über viele Jahre als der beste deutsche Tischtennisspieler. Trotz zahlreicher Titel zeigt Timo Boll jetzt, dass er auch ohne großen Luxus glücklich ist.

Düsseldorf - Mehrfacher deutscher Meister, Europameister, viele Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen: Timo Boll gehört seit Jahren zu Deutschlands besten und erfolgreichsten Tischtennisspielern überhaupt, gilt als Vorbild für viele Sportler in Deutschland. Doch trotz seiner zahlreichen Titel verzichtet Boll bewusst auf großen Luxus – und wohnt derzeit auf einem Parkplatz!

Timo Boll Geboren: 8. März 1981 (Alter: 42 Jahre) in Erbach Verein: Borussia Düsseldorf Größte Erfolge: Olympia-Silber, WM-Silber, 16x Europameister, Weltranglistenerster

Tischtennis-Legende Timo Boll wohnt auf Parkplatz

Beim neuen Sport-Streaming-Dienst Dyn verriet Boll in der Doku „Dyn Gametime mit Timo Boll“ jetzt, dass er aktuell in einem Wohnmobil auf dem Parkplatz des Trainingszentrums von Tischtennis-Bundesligist Borussia Düsseldorf wohnt. Anders als viele erfolgreiche Sport-Stars lebt der 42-Jährige minimalistisch, verzichtet auf den großen Luxus.

„Dadurch, dass ich halt fast immer alleine bin, ohne Familie, haben wir irgendwann gesagt, eigentlich reicht auch das Wohnmobil. Ich fühle mich da wohl und das Geld können wir uns sparen. Vor allem ist es auch sehr komfortabel, hier direkt neben der Halle zu stehen und kurze Wege zu haben“, sagt Boll zufrieden über sein derzeitiges Zuhause.

Tischtennis-Star Timo Boll lebt aktuell in einem Wohnmobil auf dem Parkplatz vor dem Trainingsgelände von Borussia Düsseldorf – und mahlt in seinem Zuhause seinen eigenen Kaffee. © Screenshot/Youtube/@Dynsports

Wohnmobil statt Villa: Boll verzichtet auf großen Luxus

Eigentlich lebt der gebürtige Hesse mit seiner Frau und Tochter in Höchst im Odenwald. Da er aber seit 2006 für Bundesligist Borussia Düsseldorf aufläuft, ist es für Boll einfacher, nah an der Halle zu sein. Die kurzen Wege zum Training oder zu Spielen ermöglichen Boll mehr Zeit in seinem Wohnmobil-„Wohnzimmer“.

Der 16-fache Europameister gewährt dem Sender auch Einblicke in seinen persönlichen Tagesablauf. Vom Frühstück im Wohnmobil bis zu den Spielvorbereitungen in der Kabine. Und zwischendrin wird in der mobilen Küche der eigene Kaffee gemahlen oder der kommende Gegner analysiert.

Timo Boll zeigte sich nach langer Verletzungspause mit der Silbermedaille bei der EM zufrieden, im Hintergrund die siegreichen Schweden. © Imago Sportfotodienst GmbH

Boll spricht über mögliches Karriereende

Dass Boll trotz seiner 42 Jahre noch zu den besten gehört, zeigt er regelmäßig im Verein und für Deutschland. Mit Düsseldorf steht er nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen auf dem ersten Platz in der Tischtennis-Bundesliga, bei der EM gewann er mit Deutschland im Team Silber – das ganze nach längerer Verletzungspause. „Es gibt wahrscheinlich nichts anderes, was mich so erfüllt und was ich so gut beherrschen werde wie den Tischtennis-Sport“, sagt Boll in der Doku.

Boll erklärt auch, wie sein anhaltender Erfolg zustande kommt: „Ich habe über all die Jahre gelernt, lockerer zu sein. Am Ende ist es nur ein Sport. Wenn man es zu verbissen sieht, kann das auch hemmen.“ Ein mögliches Ende seiner aktiven Karriere schiebt Boll derzeit noch „möglichst hinaus“. Doch ihm ist auch klar, „es wird kommen. Das ist mir natürlich bewusst. Ich mache mir insgeheim ein paar Gedanken, wie es danach weitergehen könnte.“ (LuHa)