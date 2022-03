Deutsche Sporthilfe unterstützt Paralympics-Team mit 760.000 Euro

Teilen

Deutsches Paralympics-Team © Imago Images/Vladimir Smirnov

Mit rund 760 000 Euro hat die Deutsche Sporthilfe alle deutschen Paralympics-Starter in Peking und ihre Begleitläufer über alle Förderjahre hinweg unterstützt. Dies teilte das Sozialwerk des deutschen Sports am Mittwoch mit.

Frankfurt/Main - Mit rund 760 000 Euro hat die Deutsche Sporthilfe alle deutschen Paralympics-Starter in Peking und ihre Begleitläufer über alle Förderjahre hinweg unterstützt. Dies teilte das Sozialwerk des deutschen Sports am Mittwoch mit. Die Winter-Paralympics werden am Freitag in China eröffnet.

Die Förderdauer des Paralympics-Teams beträgt im Schnitt fünf Jahre, hieß es. Die Athletin mit der längsten Sporthilfe-Förderdauer sei Andrea Rothfuss (Para Ski alpin), die 2003 und damit vor 19 Jahren in die Förderung aufgenommen worden sei. Bei den Männern steht mit knapp 13 Förderjahren der Paralympics-Sieger im Para-Biathlon, Martin Fleig, an der Spitze.

Medaillengewinne der deutschen Starter bei den Paralympics in Peking werden analog zu den Olympischen Spielen honoriert: Für Gold gibt es eine Prämie von 20 000 Euro, für Silber und Bronze sind 15 000 Euro beziehungsweise 10 000 Euro vorgesehen, hieß es in der Mitteilung.

Berücksichtigt werde jeweils der größte Erfolg der Athleten, um unabhängig vom Wettkampfformat vergleichbare Unterstützung zu ermöglichen. Prämien für Team- und Staffel-Erfolge orientierten sich an der Aufteilung, würden jedoch gesondert durch den Gutachterausschuss der Sporthilfe festgelegt. (dpa)