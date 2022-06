Deutsche treten bei Schwimm-WM an – 9 Freiwasserschwimmer mit dabei

Profi-Schwimmer Florian Wellbrock ist bei Schwimm-WM in Budapest dabei © IMAGO/MICHAEL CAMPANELLA

Das deutsche Schwimm-Team um Olympiasieger und Vielstarter Florian Wellbrock tritt bei den Freiwasser-Wettkämpfen der Weltmeisterschaft an.

Budapest - Neben Wellbrock sind acht weitere deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer bei den Titelkämpfen im Lupa-See in Ungarn dabei, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Aufgebot hervorgeht.

Wellbrock, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über zehn Kilometer gewann, geht bei der WM über vier Distanzen an den Start - über 800 und 1500 Meter Freistil im Becken und über fünf sowie zehn Kilometer im Freiwasser. Der 24-Jährige ist über 1500 Meter und zehn Kilometer Titelverteidiger.

Nicht dabei ist Wellbrochs Magdeburger Teamkollege Rob Muffels. Der 27-Jährige war in den vergangenen Jahren eine Konstante im deutschen Freiwasserteam und sammelte seit 2015 vier WM-Medaillen, darunter zwei goldene. Diesmal schaffte er die Qualifikation nicht. Die Schwimm-WM in Budapest beginnt am 17. Juni und endet am 3. Juli.

Das deutsche Aufgebot:

Frauen: Leonie Beck (SV Würzburg 05), Lea Boy (SV Würzburg 05), Jeannette Spiwoks (SG Essen), Elea Linka (SG Storman Barsbüttel)

Männer: Florian Wellbrock (SC Magdeburg), Niklas Frach (SV Gelnhausen), Ben Langner (SC Magdeburg), Andreas Waschburger (SG Saar Max Ritter), Oliver Klemet (SG Frankfurt) (dpa)