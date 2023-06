Deutsche Volleyballer verlieren auch gegen die Niederlande

Volleyball-Bundestrainer Michal Winiarski und sein Team kassierten in der Nationenliga die zweite Niederlage im zweiten Spiel. © Matthias Koch/dpa

Die deutschen Volleyball-Männer haben in der Nationenliga auch ihr zweites Spiel verloren. Das Team von Trainer Michal Winiarski unterlag den Niederlanden im kanadischen Ottawa 0:3 (20:25, 31:33, 21:25).

Ottawa - Erfolgreichster Angreifer der Deutschen war Moritz Reichert mit zwölf Punkten. Das Auftaktspiel hatte das DVV-Team gegen Brasilien ebenfalls verloren.

In den Spielen der Volleyball Nations League werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können. Die deutschen Männer müssten dafür wahrscheinlich noch einige Plätze gut machen.

Die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Mannschaften in die Finalrunde. Die deutschen Männer spielen nach den Partien in Ottawa in Rotterdam (Niederlande) und danach in Anaheim (USA). dpa