Deutscher Kader für WM-Entscheidungen benannt

Sprinreiter Andre Thieme überspringt auf Chakaria ein Hindernis. © Daniel Reinhardt/dpa

Europameister André Thieme führt den deutschen Kader für die Entscheidungen im Springreiten bei den Weltmeisterschaften in Dänemark an.

Warendorf - Der Reiter aus Plau am See und sein Pferd Chakaria zählen zu einem Quintett, das die Deutsche Reiterliche Vereinigung bekanntgab. Nicht auf der sogenannten Shortlist steht Gerrit Nieberg, der beim CHIO in Aachen auf Ben sensationell den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Großen Preis von Aachen gewonnen hatte.

Dabei sind neben Thieme vom 6. bis 14. August in Herning noch Christian Ahlmann aus Marl mit Dominator 2000 Z, Marcus Ehning aus Borken mit Stargold und die in Belgien lebende Jana Wargers auf Limbridge. Als Ersatz wurde Janne Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg mit Messi van’t Ruytershof nominiert.

„In diesem Jahr war die Entscheidung besonders schwer, denn wir haben viele sehr leistungsstarke Paare. Nach intensiven Beratungen haben wir uns nun für diese fünf Paare entschieden“, sagte Bundestrainer Otto Becker in der Mitteilung des Verbandes. dpa