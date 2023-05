Deutsches Springreiter-Quartett beim Nationenpreis Zweiter

Blieb auf seinem Pferd Clemens de la Lande fehlerfrei: Philipp Schulze Topphoff. © Stefan Lafrentz/dpa

Die deutschen Springreiter haben beim Nationenpreis des Europäischen Reiterverbandes in Mannheim den zweiten Platz belegt.

Mannheim - Der Sieg beim Maimarkt-Turnier ging nach zwei Umläufen an die Equipe der Niederlande. Das Podest wurde komplettiert vom spanischen Quartett. Zu einer Entscheidung im Stechen kam es auf dem 465 Meter langen Parcours nicht.

Nach dem ersten Umlauf hatte Deutschland mit zwei Strafpunkten noch den vierten Platz belegt. Bundestrainer Otto Becker hatte aber an eine Verbesserung geglaubt. „Da ist noch alles möglich“, hatte er über das gleichmäßig besetzte Team gesagt.

Deutsche Wertung fehlerfrei

Bei immer stärker werdendem Regen leistete sich in der zweiten Runde nur Mario Stevens mit Starissa einen Abwurf aus deutscher Sicht. In die Wertung flossen aber lediglich die fehlerfreien Umläufe von Patrick Stühlmeyer und Drako de Magure, Stefan Engbers und Baju sowie Philipp Schulze Topphoff und Clemens de la Lande ein. „Ich bin froh, ein Pferd an meiner Seite zu haben, das mit mir kämpfte“, sagte Schulze Topphoff und Co-Bundestrainer Marcus Döring ergänzte: „Mit der Teamleistung bin ich zufrieden.“ Das Ergebnis sei ein „guter zweiter Platz“, sagte Döring. dpa