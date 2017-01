Handball: So sehen Sie Deutschland gegen Rumänien live im Free-TV und Live-Stream

Testspiel vor Weltmeisterschaft

+ © dpa In Frankreich will der scheidende Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit der Nationalmannschaft um die Medaillen mitspielen. © dpa

Krefeld - Vor der Handball-WM testet die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag noch gegen Rumänien. So sehen Sie das Spiel live im Free-TV und im Live-Stream.

Rund eine Woche vor Beginn der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich (11. bis 29. Januar) ist der deutschen Nationalmannschaft das große Selbstvertrauen anzumerken. Nach dem Gewinn der Europameisterschaft und der Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio wissen auch die „Bad Boys“ um ihren Status als einer der Titelanwärter. Die Spieler von Nationaltrainer Dagur Sigurdsson wissen das, scheinen jedoch ob des gestiegenen Erwartungsdrucks genauso motiviert wie vor der EM oder Olympia: „Wenn wir daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben, können wir um die Medaillen mitspielen. Wir sind hungrig“, sagte Rechtsaußen Tobias Reichmann.

Bei der Handball-WM in Frankreich will die DHB-Mannschaft jedoch nicht nur den Erwartungen gerecht werden - sie will auch ihrem Trainer Sigurdsson einen gebührenden Abschied bereiten. Die Weltmeisterschaft im Nachbarland wird sein letztes Turnier als Nationaltrainer Deutschlands sein - anschließend wird er Japans Handballer betreuen.

Noch vor der Weltmeisterschaft steht dem DHB-Team jedoch mit den Länderspielen gegen Rumänien (3. Januar um 18 Uhr in Krefeld) und Österreich (9. Januar) zwei Härtetests bevor.

Für Sigurdsson geht es gegen Rumänien darum, gleich mit einem Sieg in das Jahr 2017 zu starten. Trotz der zahlreichen Ausfälle (Steffen Weinhold, Fabian Wiede, Christian Dissinger und Martin Strobel) bleibt der Isländer optimistisch: „Oft waren wir schlechter besetzt. Deswegen mache ich mir keine großen Sorgen. Die Ausfälle sind kein Neuland für uns, das ist Realität.“

Wir sagen Ihnen, wie Sie das Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und Rumänien am Dienstag, 3. Januar, live im Free-TV und im Live-Stream verfolgen können.

Übrigens: Wir haben bereits zusammengefasst, warum die deutschen Fans bei der Handball-WM in Frankreich kein einziges Spiel im Free-TV sehen könnten.

Deutschland gegen Rumänien: Handball-Länderspiel live im Free-TV bei Sky Sport News HD

Lange konnten nur Sky-Abonnenten den Sport-Nachrichten-Sender Sky Sport News HD empfangen. Ab dem 1. Dezember 2016 ist Sky News HD auch im Free-TV zu sehen. Für alle Handball-Fans besonders erfreulich: Der frei empfangbare Sender überträgt am Dienstag ab 18 Uhr das Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und Rumänien live und in voller Länge. Noch vor der Partie melden sich Sky-Moderatorin Christina Rann und Sky-Experte Heiner Brand aus dem Königpalast in Krefeld. Kommentiert wird die Partie vom mehrmaligen Weltmeister Karsten Petrzika und Sky-Experte Henning Fritz. Für Sky-Kunden bleiben Empfang und Sendeplatz übrigens unverändert.

Deutschland gegen Rumänien: Handball-Länderspiel im Live-Stream auf sky.de

Wer es nicht vor den Fernseher schafft, kann das Handball-Testspiel zwischen dem DHB-Team und der rumänischen Auswahl auch im kostenlosen Live-Stream auf sky.de verfolgen. Eine eigene App für Sky News HD soll 2017 folgen. Sky-Kunden können sich die Partie wie gewohnt im Live-Stream via SkyGo ansehen. Wer SkyGo nutzt, kann das Spiel via Laptop oder PC im jeweiligen Internetbrowser verfolgen. Wer über Tablet oder Smartphone schauen will, der benötigt die SkyGo-App, die im iTunes-Store (Apple-Geräte) und im Google-Play-Store (Android-Geräte) kostenlos heruntergeladen werden kann.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann das Datenvolumen ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht sein und somit hohe Kosten entstehen.

Testspiel Deutschland gegen Rumänien: Die bisherige Bilanz





Datum Begegnung Ergebnis 26.09.2007 Deutschland - Rumänien 35:25 (19:12) 09.01.2013 Deutschland - Rumänien 31:28 (17:16) Bisher wurden zwei Freundschaftsspiele zwischen Deutschland und Rumänien ausgetragen. Das DHB-Team konnte sich in beiden Partien durchsetzen.

kus