Deutschlands Sportlerin des Jahres 1975 nach schwerer Krankheit gestorben

Von: Melanie Gottschalk

Die ehemalige deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin Ellen Wessinghage ist tot. © Werek/imago

Ellen Wessinghage, in der Sportwelt auch als Ellen Tittel bekannt, ist tot. Die 75-Jährige begeisterte in den 1970er Jahren auf den Mittel- und Langstrecken.

Mainz – 1975 wurde Ellen Wessinghage Deutschlands Sportlerin des Jahres, im Alter von 75 Jahren ist sie nun verstorben. Wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur „in tiefer Trauer“ mitteilte, starb die zweimalige Olympia-Teilnehmerin am Samstag (7. Oktober) „nach langer und schwerer Krankheit. Wir behalten sie in lebhafter Erinnerung als ehemalige Spitzensportlerin, treusorgende Mutter von drei Kindern und enorm vielseitige Person.“

Ellen Wessinghage (ehemals Tittel) Daten: * 28. Juni 1948, Mühlbach; † 7. Oktober 2023 Disziplin: Laufen, Mittel- und Langstrecke Größte Erfolge: 1x Bronze bei Europameisterschaften

Ellen Wessinghage wird 1971 bei Europameisterschaften Dritte

Unter ihrem Mädchennamen Ellen Tittel holte die Leichtathletin über die 1500 Meter bei der Europameisterschaft 1971 in Helsinki die Bronzemedaille – ihr größter Erfolg. Bei den Halleneuropameisterschaften 1973 in Rotterdam sicherte sie sich über dieselbe Distanz Gold, 1975 in Katowice reichte es noch zu Bronze. Die Mittel- und Langstreckenläuferin startete in ihrer Karriere für Leverkusen, Mainz und Koblenz, war 38 Mal Deutsche Meisterin.

Ellen Wessinghage war später Präsidiumsmitglied des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, leitete dort den Landes-Arbeitskreis „Frau im Sport“ und führte über lange Jahre erfolgreich den Tennisclub Boehringer in Ingelheim. Außerdem unterstützte die Juristin die „Tour der Hoffnung“, die sich der Kinderkrebshilfe verschrieben hat.

Wessinhage nimmt zweimal an Olympischen Spielen teil

1975 hatte sie den Mittelstreckenläufer Paul-Heinz Wellmann geheiratet (Olympia-Bronze 1976 im 1500-Meter-Lauf), ihre zweite Ehe mit dem späteren 5000-Meter-Europameister Thomas Wessinghage hielt bis 1992. Mit ihrem Lebensgefährten Holger Neumann unternahm sie zahlreiche Reisen in ferne Länder und verbrachte mit ihren sieben Enkelkindern fröhliche Stunden.

1972 nahm Wessinghage an den Olympischen Spielen in München teil, 1976 qualifizierte sie sich für die Olympischen Spiele in Montreal, blieb jedoch bei beiden Spielen ohne eine Medaille.

Erst kürzlich hatte die Leichtathletik-Welt einen großen Verlust zu betrauern. Richard Douglas Fosbury revolutionierte seinen Sport, die ganze Welt ahmt ihn bis heute nach. Im März verstarb der Hochspringer im Alter von 76 Jahren. (msb/dpa)