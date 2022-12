DHB-Damen vorzeitig im Hallen-EM-Finale - Herren auf Kurs

Deutschlands Sonja Zimmermann (l-r), Hauke Franzisca, Janne Müller-Wieland und Lisa Altenburg bejubeln ein Tor. © Gregor Fischer/dpa

Die deutschen Hockey-Damen haben vorzeitig das Endspiel der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg erreicht.

Hamburg - In ihrem vierten Gruppenspiel feierte die Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg einen 4:2 (2:2)-Erfolg über das bisher punktgleiche Team aus den Niederlanden und ist damit vor dem letzten Vorrunden-Match gegen Tschechien nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Nach drei Kantersiegen wurde die DHB-Mannschaft von den Niederländerinnen erstmals in diesem Turnier gefordert. Nach einem frühen 0:2-Rückstand (2./13. Minute) drehten die zweimal erfolgreiche Pia Martens sowie Cecile Pieper und Anne Schröder die Partie mit ihren Toren aber noch zugunsten der deutschen Damen. Deren Final-Gegner wird erst am Freitagabend feststehen. Das Endspiel findet am Samstag (15.35 Uhr) statt.

Auf Final-Kurs bleiben auch die deutschen Herren. Wie zuvor gegen Belgien und die Niederlande musste auch gegen die Schweiz ein Kraftakt her, ehe der am Ende noch glatte 13:8-Erfolg feststand. Nach erneutem 1:4-Rückstand steuerte der dreimal erfolgreiche Niklas Bruns die meisten Treffer zum DHB-Sieg bei. Welche Teams das Endspiel an diesem Sonntag (14.00 Uhr) bestreiten, entscheidet sich am Samstag. dpa