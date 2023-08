Die Bundesliga wird 60: Sonderausgabe der tz – jetzt lesen

Mit Jamal Musiala hat der FC Bayern einen der spannendsten Spieler für die Zukunft im Kader. © Bernd Feil/M.i.S./Imago

Das neue Sonderheft blickt auf 60 Jahre Bundesliga zurück und auf die Teams und Transfers der neuen Saison 2023/24.

60 Jahre alt ist die Fußball-Bundesliga geworden – und in ihrer langen Geschichte gab es immer Momente der Empörung. 1976 etwa, als der 1. FC Köln für den belgischen Stürmer Roger van Gool eine Million D-Mark an Ablöse an den FC Brügge entrichtete. Die Million stand für eine gesellschaftliche Dystopie, seit 1970 der Fernsehfilm „Das Millionenspiel“ die Deutschen verstörte. Kann das Leben ein Preisschild haben? Und dann diskutierte man wegen des Fußballs: Eine Million, um einen Menschen zu besitzen – geht das nicht zu weit?

Längst hat der Fußball diverse Schallmauern, die immer wieder neu definiert werden, durchbrochen. Vor ein paar Jahren haben die besten Spieler beim FC Bayern um die 10 Millionen Euro im Jahr verdient, jetzt dürfte die Spitze bei 25 Millionen angelangt sein. Bei den Ablösen bewegt man sich nach dem Corona-Knick in den dreistelligen Millionenbereich vor. Und das, was in Deutschland passiert, wirkt im internationalen Vergleich wie solides Wachstum.

An den Wahnsinn, der sich nun abspielt, war vor einem Jahr nicht zu denken. Damals unkte Carsten Wehlmann, Manager des SV Darmstadt 98, der in seinen jungen Jahren mal für die Qatar Stars League gearbeitet hatte, dass der WM-Ausrichter Katar sich nach dem Turnier einige richtige Stars in seine Clubs holen würde – doch es war dann nicht der berühmt gewordene Mini-Staat, der die Welt des Fußballs auf den Kopf stellte, sondern sein mächtiger Nachbar Saudi-Arabien. Vereine, die Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Shabab oder Al-Ittihad heißen, pflügen durch den Transfermarkt. Cristiano Ronaldo, dessen Altersprozess die Welt bei der WM in Katar wie im Zeitraffer verfolgen konnte, schloss den bestdotierten Vertrag seiner Karriere nicht bei Manchester United, Real Madrid oder Juventus Turin ab, sondern beim Al-Nassr FC. Um die Dimension klarzumachen: Er verdient mit seinen 38 Jahren so viel wie die erste Elf des FC Bayern zusammen.

Saudi-Arabien kauft aber nicht nur die Altstars, sondern auch Spieler in ihren noch besten Jahren. Und weil in England, Spanien und Italien gewildert wird, fallen die Dominosteine auch in die Bundesliga hinein. Diesen Sommer waren die Veränderungen auffällig: Vereine zogen mit Kadern in die Sommertrainingslager, von denen sie wussten, dass sie keinen Bestand haben würden: Spieler warteten auf Angebote, Lücken zu schließen, die die Saudis irgendwo gerissen hatten. Oder sie bereiteten sich darauf vor, selbst angesprochen zu werden aus Riad. Und die Vereine träumten von Transfererlösen weit über dem, was bislang die Norm war. So kam etwa der FC Bayern aus seinem Minus-Geschäft mit Sadio Mané heraus.

Dem großen Kreislauf kann sich Deutschland nicht entziehen. Die Bundesliga steht zwischen internationalem Wahnsinn und nationaler Tristesse, verursacht auch durch eine gesichts- und erfolglose Nationalmannschaft. Macht das alles noch Spaß? Vielleicht sollten wir auch nicht zu pessimistisch sein. 60 Jahre lang hat die Bundesliga immer einen Weg gefunden, unsere Gespräche zu bestimmen. Über jeden Moment der Empörung hinweg.