„Die Frage ist, wie man Olympia angeht“: DOSB-Präsident über den Bewerbungs-Traum

Von: Nico-Marius Schmitz

DOSB-Präsident Thomas Weikert spricht im Interview über Olympia. © Lennart Preiss

DOSB-Präsident Thomas Weikert über eine mögliche Bewerbung, die EM und den Breitensport. Die European Championships machen Lust auf Olympia.

München – Seit acht Monaten ist Thomas Weikert Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Den Verband mit seinen rund 27 Millionen Mitgliedern hat Weikert in einer schwierigen Situation übernommen, nachdem bei Vorgänger Alfons Hörmann noch von einer „Kultur der Angst“ die Rede war. Im Rahmen der European Championships nahm sich Weikert Zeit für ein Interview mit unserer Zeitung. Der 60-Jährige erklärt, warum er beim Thema Olympia-Bewerbung auf die Euphorie-Bremse tritt, ob sich die Sportler auf eine bessere Förderung in Deutschland freuen können und wie er sich für den Breitensport einsetzt.

Thomas Weikert, wie haben Sie die European Championships bislang wahrgenommen?

Ich war Montagabend schon privat hier und habe mir im Olympiapark alles mal angeschaut. Ich bin wirklich begeistert: viele Leute, gutes Wetter, super Stimmung und der Sport als große Klammer. Ich habe eine Bratwurst gegessen und Tischtennis gespielt, hier gibt es ja überall Angebote zum Mitmachen.

Wie steht es um Ihre Fähigkeiten an der Platte, wie viele Bälle von Timo Boll würden Sie zurückspielen können?

Ich spiele Verbandsliga, das ist die sechste Klasse. Gegen Timo habe ich häufiger schon mal ein paar Bälle gespielt. Mit seinen Aufschlägen wird es nicht einfach werden, aber ein paar bekomme ich schon irgendwie zurück (lacht).

Bei der Leichtathletik-EM gab es den Gänsehaut-Abend mit Niklas Kaul und Gina Lückenkemper. Diese Euphorie müsste man doch mitnehmen – Stichwort Olympia-Bewerbung. Wieso treten Sie auf die Bremse?

Ich habe mich an den Abend erinnert, als Mo Farah bei den Olympischen Spielen 2012 in London über 10 000 m Gold gewonnen hat. Da standen die Leute auch die ganze Zeit, daran musste ich sofort denken. Das Präsidium und ich treten deshalb auf die Euphorie-Bremse, weil wir das Thema anders angehen wollen, als es zuvor gemacht wurde. Früher wurde ein Ort ausgewählt, dann wurde abgestimmt und die Abstimmungen gingen verloren. Im Dezember werden wir der Mitgliederversammlung einen Prozess vorstellen, wie der Weg hin zu einer neuen Bewerbung aussehen könnte. Wir wollen das Warum vor dem Wann, Wo und Wie klären und niemanden vor vollendete Tatsachen stellen. Die Frage ist ja auch, wie man Olympia konkret angeht. Sommer oder Winter, an einem Ort wie München oder beispielsweise in ganz Bayern? Oder in ganz Deutschland? Wir haben jede Menge Ideen, nun wird aber erst mal alles sorgfältig geplant für die Versammlung im Dezember.

Also haben die Erfahrungen in München auch bei Ihnen die Lust auf Olympia in Deutschland vergrößert?

Wer sagt, dass es die Lust auf ein Großereignis in Deutschland vermindert, den kann ich nicht verstehen. Wer hier als Sportfan nicht mitgerissen wird, dem ist nicht mehr zu helfen. Aber am Dienstag hat man ja gesehen, dass die ganze Arena stand. Und zwar nicht nur bei Niklas Kaul, sondern auch wenn keine deutschen Sportler am Start waren. Das sollte bei einer Bewerbung auch ganz wichtig sein. Wir feuern nicht nur deutsche, sondern alle Sportler an.

Besser als mit den European Championships könnte man das olympische Erbe in München nicht leben, oder?

Das ist völlig richtig. Wie gesagt, war ich am Montag ja schon privat hier. Und da hat man einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es aussehen könnte, wenn eine Bewerbung erfolgreich wäre.

Die Infrastruktur wäre in München da. Der DOSB wird ja, im Falle einer Bewerbung, ganz klar auf nachhaltige Spiele setzen wollen?

Ansonsten brauchen wir mit einer Bewerbung erst gar nicht anzutreten. Los Angeles macht Werbung damit, dass 100 Prozent der Sportstätten schon da sind und nur modernisiert werden müssen. Wir müssen uns überlegen, wie die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz gesichert werden kann. Dort ist auch beim IOC ein Umdenken passiert. Das sieht man an den letzten Vergaben. Es wurde verstanden, dass die Kritik sehr laut sein wird, wenn komplett neue Stadien gebaut werden. Und gegen die Bevölkerung kann man keine Olympischen Spiele ausrichten. Ich telefoniere regelmäßig mit Thomas Bach, nicht über eine Olympiabewerbung, aber der Kontakt ist sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass Thomas Bach ganz genau weiß, dass es mit dem Gigantismus vorbei ist, und das ist die richtige Richtung.

Also Herr Bach hat Ihnen noch keine SMS geschrieben, mit dem Aufruf die Spiele nach Deutschland zu holen?

Das wird er tunlichst unterlassen (lacht). Aber er hat ja zumindest in einem Interview gesagt, dass er sich gut vorstellen könne, dass wieder Spiele in Deutschland stattfinden.

Nach der WM in Eugene wurde die Sportförderung in Deutschland mal wieder stark kritisiert. Man hat das Gefühl, es wird immer viel darüber gesprochen, ändern tut sich wenig. Warum hat auch der DOSB das Thema in den letzten Jahren so verschlafen?

Ich kann nicht für die letzten Jahre sprechen, ich bin seit acht Monaten im Amt. Wir im Präsidium arbeiten sehr daran, dass die Förderung für Athleten gut ist und die Athleten beteiligt sind. Wir haben mit dem Verein Athleten Deutschland das Verhältnis verbessert und einen guten Kontakt. Wir wissen, wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Es wird sicherlich wieder unterschiedliche Auffassungen geben, aber so ist das Leben, und das kann ja auch produktiv sein. Wir müssen uns genau überlegen, an welchen Punkten wir ansetzen können, um die Förderung zukünftig weiter zu verbessern? Daran arbeitet unser Sportvorstand Dirk Schimmelpfennig und ich denke, da werden auch vernünftige Ergebnisse erzielt.

Also sehen Sie es auch so, dass das aktuelle System international nicht konkurrenzfähig ist?

Das kann man so nicht sagen. Es gibt Bereiche, in denen wir besser werden müssen. Wir schauen natürlich auch auf andere Länder, die Niederlande oder Großbritannien zum Beispiel. Aber es ist immer schwierig, Systeme eins zu eins miteinander zu vergleichen. Da müssen wir analysieren, ob und wie wir das Gute mitnehmen können.

Es gibt viele Sportler, die nicht beispielsweise von der Bundeswehr finanziell aufgefangen werden und neben dem Sport noch arbeiten gehen. Oder ihre Trainingslager selbst bezahlen und deshalb nicht in den Urlaub fliegen. Einen Duplantis wird man neben dem Sport nicht arbeiten sehen. Können Sie den Sportlern versprechen, dass die Förderung besser wird?

Ich kann ihnen nicht versprechen, dass sie so bezahlt werden wie Duplantis (lacht). Ich kann ihnen aber versprechen, dass wir an diesem Punkt, der noch nicht gut ist, arbeiten und hoffen, dass es dort eine finanzielle Verbesserung gibt. Und auch am Umfeld, wie bei den Trainern und Sportstätten. Die Haushälter des deutschen Bundestages haben zur Sanierung von Schwimmbädern und Sportstätten, wo vieles im Argen liegt, 500 Millionen freigegeben. Das ist vermutlich noch viel zu wenig. Aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass sich die neue Bundesregierung darum kümmert. Wir haben für die Zukunft erreicht, dass unsere Denkweise dort auch wahrgenommen wird und, dass jeder im Bundesinnenministerium weiß, dass die Förderung noch ausgebaut werden muss.

Beim ersten Lockdown musste auch der Breitensport lange leiden. Jetzt mit dem Hintergrund der Energiekrise wird wieder über die Schließung von Sportstätten gesprochen. Hat die Politik nicht begriffen, wie wichtig der Sport ist?

Auf der Sportministerkonferenz waren wir einstimmig der Meinung, dass wir da gegensteuern müssen. Die Schwimmbäder müssen offen bleiben, die Hallen müssen offen bleiben. Ich bin auf unterer Ebene in einem Sportkreis in Limburg tätig. Mich macht es wahnsinnig, wenn es auf einmal ohne Vorwarnung heißt, jetzt ist die Halle XY geschlossen. Daran müssen wir arbeiten. Auf regionaler Ebene kümmere ich mich auch darum und rede mit den Bürgermeistern und Landräten. Man kann andere Maßnahmen zuerst treffen, beispielsweise die Hallentemperatur oder die Wassertemperatur zu senken. Aber den Verantwortlichen in den Kommunen muss klar sein, was sie anrichten, wenn sie die Sporthallen schließen. Wir verfolgen intensiv, dass wir dort die Denkweisen ändern.

Der Wert des Sports sollte klar sein. Ist der Sport unpolitisch?

Die Frage ist müßig, er wird nie unpolitisch sein. Sport und Politik hängen zusammen, bedingen sich gegenseitig und können sich befruchten.

Das heißt, sollte es noch mal passieren, dass Olympische Spiele nach Russland oder China vergeben werden, würden Sie sich vorab klar dagegen positionieren?

Wir positionieren uns dagegen, wenn es Länder gibt, in denen internationale Standards wie etwa die allgemeinen Menschenrechte nicht eingehalten werden. Das haben wir auch bezogen auf China so artikuliert und werden es weiter so tun. Und auch im IOC sind an den jüngsten Vergaben nach Paris, Mailand oder Brisbane eine Haltung erkennbar.

Niemand weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauert. Sind Sie weiter dafür, dass russische und belarussische Sportler ausgeschlossen werden?

Das ist im Moment vom ganzen Präsidium und Vorstand die Meinung. Nach dem Zivilisationsbruch durch den russischen Überfall auf die Ukraine hat der organisierte Sport die klare Botschaft ausgesandt, dass wir auch im Sport nicht zur Tagesordnung übergehen können. Aber selbstverständlich diskutieren wir, wie und wann wir die ausgeschlossenen Athleten und Athletinnen wieder in den Gemeinschaft des Sports aufnehmen können.

Sie haben den Verband in keinen einfachen Zeiten übernommen. Von einer „Kultur der Angst“ war die Rede, es gab anonyme Mails und Drohbriefe. Wie viel Angst schwirrt noch über die Flure des DOSB?

Angst habe ich bisher nicht gespürt ...

Vielleicht nicht Sie, aber die Mitarbeiter.

Nach meinem Eindruck herrscht dort auch keine Angst, höchstens Respekt. Ich glaube, dass wir miteinander gut umgehen. Das war auch die erste Aufgabe, als wir Präsidiumsmitglieder Kontakt zu den Mitarbeitern aufgenommen haben. Ich habe zwei Tage nach meiner Wahl eine Videokonferenz mit allen Mitarbeitern abgehalten. Das Vertrauen in das Präsidium war weg. Das kann man nicht von jetzt auf gleich aufbauen, sondern sich verdienen.

Sie haben nach der Wahl gesagt, dass Sie zwar oft Anzug tragen, aber weiter im Trikot denken wollen. Wie gut ist Ihnen das gelungen?

Das müssen andere beurteilen. Ich glaube aber, dass wir mit jeder und jedem sprechen und alle Sorgen und Nöte ernst nehmen. Ob wir alle Sorgen immer gelöst haben, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, es gibt niemanden, der uns angesprochen hat und mit dem wir nicht gesprochen haben. Das ist das Trikot gewesen und das wird auch anbehalten.

Das heißt, Sie werden wieder kandidieren?

Das ist mein Ziel.

Worauf freuen Sie sich mit Sportdeutschland?

Wenn ich gewählt werden würde, freue ich mich auf die weiteren Projekte, die wir haben. Dass wir die Folgen von Corona beseitigen, dass wir wieder mehr Menschen für den Sport begeistern können, dass wir finanziell eine gesunde Basis haben. Mittelfristig wollen wir viele weitere Sportveranstaltungen nach Deutschland holen – von klein bis groß.

