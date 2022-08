European Championships: Deutsche Turn-Mannschaft funktioniert

Von: Günter Klein

„Die Leute sind ausgerastet“: Kim Bui begeisterte am Stufenbarren. © dpa/

Die European Championships haben begonnen und die deutschen Turnerinnen sind stark: Vierte in Team-Qualifikation, vier in Gerätefinals.

München – Als sie durch waren mit ihrem Programm auf Schwebebalken, Boden, dem Sprung und am Stufenbarren, mussten die deutschen Turnerinnen an weitere Geräte: die Massageliege, weil die Europameisterschaft jetzt erst so richtig losgeht, und auf Sitzmöbel, um abzuwarten, wie dieser lange Donnerstag denn ausgehen würde. Sarah Voss erinnerte daran, „dass wir um 5.45 Uhr aufgestanden sind“, weil der Wettkampf schon um 10 Uhr begann. Für das deutsche Team in der „Subdivision 1“, was nach Fußball und Nations League klingt und weniger nach Kunstturnen. Erst in der vierten und letzten Gruppe waren dann die weiteren Nationen am Start, auf die man achten musste, um finale Erkenntnisse zu gewinnen. Um 20 Uhr wusste man Bescheid: Platz acht für Kim Bui im Mehrkampf, sie außerdem als Vierte mit Elisabeth Seitz (5.) fürs Finale am Stufenbarren qualifiziert, Emma Malewski (2.) und Pauline Schäfer-Betz (8.) im Endkampf am Schwebebalken. Das erste Gold gewann Asia d’Amato (Italien).

Es war ja schon am Vormittag klar gewesen, dass es sehr gut gelaufen war, als die Deutschen sich zu einer hüpfenden Jubeltraube vereinten und die Einheitsfrisur Dutt in fünffacher Ausführung auf und ab federte. Gerben Wiersma, der Bundestrainer aus den Niederlanden, erst seit ein paar Monaten im Amt, sprach wie ein Fußballcoach, er sei stolz auf den „team effort“. Die Mannschaft hatte funktioniert. Sie qualifizierte sich als Vierte hinter Italien, Großbritannien, Frankreich fürs Team-Finale (Samstag). Die Deutschen spürten trotz noch verhaltenem Publikumszuspruch den Heimvorteil.

So kamen sie über die kritische Phase gleich am Anfang hinweg. Es begann mit dem Schwebebalken, der nicht umsonst „Zitterbalken“ heißt; Sarah Voss stürzte bei ihrem Abgang. „Das war ein Schockmoment für uns“, sagte Kim Bui, die mit 33 Älteste, die schon vor elf Jahren eine erste EM-Medaille gewonnen hatte. Doch Sarah Voss hatte das Gefühl, „dass das Team mich, die ich am meisten zu kämpfen hatte, auffängt“.

Das war so, und am letzten Gerät, dem Stufenbarren, ließ es die deutsche Riege richtig krachen. Kim Bui vernahm, „dass die Leute ausgerastet sind“ und stellte sich mit großer Geste vor die Kurve, in der die besonders kieksigen Supporterinnen saßen.

Kim Bui, Sarah Voss und Emma Malewski turnten alle vier Geräte. Pauline Schäfer-Betz und Elisabeth Seitz hatten ein kleineres Programm, „ich hatte mehr Zeit zum Anfeuern und bin ja auch laufstark“, sagte Seitz. Malewski, 18, war die Überraschung. Vor einem Jahr hatte die Hamburgerin, die in Chemnitz trainiert, bei der EM nur Platz 40 belegt, in Tokio war sie Ersatz. „Sensationell“, so empfand Kim Bui die Vorstellung der jüngsten Kollegin, deren Nerven stark genug waren, den Wettkampf am Schwebebalken fürs Team zu eröffnen. Malewski wurde 14.

Kim Bui verspürte „Gänsehaut, als wir einmarschiert sind“. Die Münchner Olympiahalle hat eben ihre Turngeschichte, die man kennt, auch wenn man Jahrzehnte nach 1972 geboren ist: Die Tränen und das Lachen der Olga Korbut, die Eleganz der Karin Janz – sie gehören zum Grundwissen. Und die Halle, perfekt ausgeleuchtet, schafft genügend Nähe von den Plätzen zu den vier Podien mit den Geräten. Es passt einfach.