Diese NFL-Spiele überträgt RTL live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Week 4

Von: Sascha Mehr

Der vierte NFL-Spieltag der Saison 2023 steht an. Welche Partien überträgt RTL live im Stream und im Free-TV und wann ist Kickoff?

Frankfurt – Die NFL-Saison 2023 ist angelaufen, die ersten drei Spiele wurden absolviert – und in der besten American-Football-Liga der Welt gab es bereits die eine oder andere Überraschung. Am vergangenen Spieltag verloren die Jacksonville Jaguars deutlich gegen die Houston Texans (17:37), die Dallas Cowboys mussten sich den Arizona Cardinals geschlagen geben (16:28) und die Baltimore Ravens unterlagen den Indianapolis Colts nach Overtime (19:22).

Week 4 der NFL: Welche Spiele zeigt RTL am vierten Spieltag live im Free-TV und Stream?

Am Sonntag , 1. Oktober 2023 , werden vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Livestream von RTL+ übertragen.

, , werden vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Livestream von RTL+ übertragen. 15.30 Uhr (MESZ): Atlanta Falcons vs. Jacksonville Jaguars (London-Game) live bei RTL und im Livestream auf RTL+

(London-Game) live bei RTL und im Livestream auf RTL+ 19 Uhr (MESZ): Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints im Livestream auf RTL+

im Livestream auf RTL+ 19 Uhr (MESZ): Baltimore Ravens @ Cleveland Browns live bei RTL und im Livestream auf RTL+

live bei RTL und im Livestream auf RTL+ 22:25 Uhr (MESZ): New England Patriots @ Dallas Cowboys live bei RTL und im Livestream bei RTL+

4. NFL-Spieltag im TV und Livestream: London-Game und Divisions-Duell

In Week 4 ist es so weit: Das erste NFL-Spiel auf europäischem Boden in dieser Saison steht an. In London treffen die Atlanta Falcons und die Jacksonville Jaguars aufeinander. Die Favoritenrolle wird bei dem Team aus Florida liegen, die den deutlich besseren Quarterback besitzen und auch in diesem Jahr die Play-off-Teilnahme als Ziel ausgegeben haben.

Zu einem echten Kracher kommt es im Duell zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns. Beide Teams spielen in der sehr gut besetzten AFC North und haben in dieser Saison eine Menge vor. Die Ravens gelten bei einigen Experten als mögliche Überraschung für den Super Bowl, aber auch die Franchise aus Ohio kann einen Play-off-Run hinlegen.

Die Dallas Cowboys treffen auch die New England Patriots. © IMAGO/Joe Rondone/The Republic

Im Match der New England Patriots gegen die Dallas Cowboys sind die Texaner der große Favorit. Nach der Pleite gegen die Arizona Cardinals wächst auch bereits der Druck auf „Americas Team“, das endlich wieder in den Super Bowl einziehen will. Die Defensive hat das Zeug dazu, in der Offensive um Quarterback Dak Prescott hakt es aber teils gewaltig. Ein Erfolg über Bill Belichick wäre da ein nächster Schritt. (smr)