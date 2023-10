Diese NFL-Spiele zeigt RTL live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Week 7

Von: Sascha Mehr

Der siebte NFL-Spieltag der Saison 2023 steht an. Welche Partien überträgt RTL live im Stream und im Free-TV und wann ist Kickoff?

München – Die NFL-Saison 2023 ist mitten in der Saison, die ersten sechs Spiele wurden absolviert – und in der besten American-Football-Liga der Welt gab es bereits die eine oder andere große Überraschung. Am vergangenen Spieltag verloren die bislang ungeschlagenen Philadelphia Eagles bei den New York Jets (14:20), die San Francisco 49ers mussten sich den Cleveland Browns geschlagen geben (17:19) und die New Orleans Saints erlitten bei den Houston Texans eine Niederlage (13:20).

Week 7 der NFL: Welche Spiele zeigt RTL am siebten Spieltag live im Free-TV und Stream?

Am Sonntag , 22 . Oktober 2023 , werden drei Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Livestream von RTL+ übertragen.

In Week sieben kommt es zum Divisions-Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Atlanta Falcons. Die „Bucs“ liegen in der NFC South vorne, doch mit einem Auswärtssieg können die Falcons gleichziehen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet, in dem am Ende die Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden wird.

Ein weiteres Divisions-Duell wartet in der AFC East, allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Die Buffalo Bills treffen als haushoher Favorit auf die New England Patriots, die fünf der ersten sechs Spiele verloren haben. Wenn kein Wunder geschieht, wird das Team aus Boston auch in dieser Saison nichts mit den Play-offs zu tun haben. Die Bills dagegen wollen endlich in den Super Bowl einziehen.

Die Buffalo Bills sind zu Gast bei den New England Patriots. © IMAGO/Kirby Lee

In der NFC West wollen die Seattle Seahawks einen weiteren Sieg sammeln, um den Abstand zu den Los Angeles Rams zu vergrößern. Gegen die Arizona Cardinals geht das Team aus dem Nordwesten der USA als Favorit ins Spiel, unterschätzen darf man die Franchise aus Phoenix aber nicht. Die Paarung verspricht Spannung im Lumen Field. (smr)