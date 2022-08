Dirk Nowitzki: Frau, Kinder, Familie - das wissen wir über das deutsche Basketball-Idol

Teilen

Dirk Nowitzki © IMAGO/Eduard Bopp

2022 erfuhr Dirk Nowitzki in Dallas die höchste Auszeichnung durch sein langjähriges Team, den Dallas Mavericks. In der NBA ist er eine Legende.

Dallas/Würzburg – Der 2,13 Meter große Dirk Nowitzki gilt als bester europäischer Basketballspieler aller Zeiten. Er wurde als Sohn von Jörg-Werner Nowitzki, einem professionellen Handballer und Helga Nowitzki, einer professionellen Basketballerin, in Würzburg geboren. Seine Schwester Silke Nowitzki, die mit Leichtathletik angefangen hatte und zum Basketball wechselte, moderiert im internationalen Fernsehen der NBA.

Dirk Nowitzkis Ehefrau Jessica Olsson

Am 2012 heiratete Dirk Nowitzki die in Schweden geborene Jessica Olsson. Als Tochter einer kenianischen Mutter und eines schwedischen Vaters besitzt sie die schwedische Staatsbürgerschaft. Sie ist die ältere Schwester der Zwillinge und Profifußballer, Markus-Jonas und Martin-Toni Olsson. Sie spielen beide in der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft.

Mit einer Körpergröße von 1,55 Meter ist Olsson 58 Zentimeter kleiner als ihr Ehemann Nowitzki. Wie Dirk interessiert sich Jessica für Sport und Kunst.

Im August 2021 gab sie ihre Arbeit in einer Kunstgalerie auf. Seitdem ist sie Präsidentin der Dirk Nowitzki Foundation in Dallas, die sich zur Aufgabe gemacht hat, benachteiligte Kinder und Familien zu unterstützen.

Dirk Nowitzki und Jessica Olsson: Kennenlernen und Hochzeit

Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Februar 2010 für das SEED-Projekt „Sports for Education and Economic Development“ trafen sich Dirk Nowitzki und Jessica Olsson zum ersten Mal. Danach trafen die beiden sich an zwei weiteren Terminen der Wohltätigkeitsorganisation. Bald wurden die öffentlichen Medien auf sie aufmerksam, zum Beispiel, wenn sie miteinander ausgingen. Am 13. Juli 2011 gaben Nowitzki und Olsson ihre Beziehung auch öffentlich bekannt.

Danach hatte das Paar ihren ersten großen öffentlichen Auftritt bei den ESPY-Awards. Dort vergibt die amerikanische Mediengruppe ESPN Preise an die Besten des Sports. Nowitzki wurde bei dieser Veranstaltung als „Bester NBA-Spieler“ und „Bester männlicher Athlet“ ausgezeichnet. Dabei erschien das erste „Kuss-Foto“ der beiden auf Twitter.

Im Sommer 2012 heirateten Nowitzki und Olsson mit traditionellen Zeremonien in Deutschland und auch in Kenia, der Heimat ihrer Mutter. In Kenia feierten sie die traditionelle Kikuyu-Hochzeit, wobei Olsson ein Kikuyu-Gewand trug.

Dirk Nowitzki – die Kinder

Das Ehepaar Nowitzki/Olsson hat inzwischen drei Kinder. Die Älteste ist ihre Tochter Malaika. Sie hat zwei Geschwister, die Brüder Max und Morris. Die Kinder haben die amerikanische Staatsbürgerschaft und haben deutsche und kenianisch-schwedische Wurzeln. Neben einer guten Ausbildung möchte das Elternpaar, dass ihre Kinder, mit denen sie in Dallas leben, auch etwas über ihre Herkunft, etwas über Deutschland und auch über Kenia erfahren. Deswegen besuchen sie mit den Kindern auch regelmäßig Kenia, damit sie etwas über die kenianische Kultur und die Menschen dort erfahren.

Die Kinder der Nowitzkis wachsen dreisprachig auf. Die Nowitzkis reden mit ihren Kindern sowohl Englisch als auch Deutsch und Schwedisch. Alle drei Kinder besuchen die German International School in Dallas. Nowitzki möchte seinen Kindern bei der Erziehung Liebe, Respekt und Disziplin vermitteln.

Seit seinem Abschied von den Dallas Mavericks 2019 verbringt Dirk Nowitzki viel Zeit mit seiner Familie. Während der Coronazeit durften die Kinder auch manchmal nicht zur Schule oder konnten sich nicht mit ihren Freunden verabreden. Da stand auch Home-Schooling bei Familie Nowitzki auf dem Plan. Auf dem großen Grundstück haben die Kinder ihren eigenen Spielplatz.

Dirk Nowitzkis Ex-Freundinnen und Affäre um Crystal Taylor

Seit 1992 hatten Dirk Nowitzki und Sybille Gerer eine zehnjährige Liebesbeziehung. Sie war Basketballspielerin beim Würzburger Jugendclub DJK. Grund für die Trennung soll gewesen sein, dass sich Sybille Gerer eine Familie wünschte, Nowitzki damals aber noch nicht dazu bereit gewesen sei. Nach ihrer Trennung sind sie Freunde geblieben.

Nowitzki-Ex Crystal Taylor hatte mehrere Namen und Identitäten, als sie im Mai 2009 vom FBI in Dirks Wohnung in Dallas verhaftet wurde. Nowitzki war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Es war kurz vor der geplanten Hochzeit, als sich offenbarte, dass Dirk Nowitzkis Freundin eine Betrügerin war. 1998 war die Brasilianerin bereits wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Scheckbetrug verurteilt worden und hatte sich seit 2001 nicht mehr bei den Behörden gemeldet. Seit dieser Zeit bestand ein Haftbefehl.

Dirk Nowitzki – sportliche Erfolge/Daten

2002: Erstes All Star Game in Philadelphia

Erstes All Star Game in Philadelphia 2008: Fahnenträger bei Olympia (nach Qualifikation mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft)

Fahnenträger bei Olympia (nach Qualifikation mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft) 2011: Nowitzki holt mit dem Team Dallas Mavericks den Titel in der NBA

Nowitzki holt mit dem Team Dallas Mavericks den Titel in der NBA 2017: Nowitzki knackt die historische Marke von 30.000 Punkten – als erster Nicht-Amerikaner

Nowitzki knackt die historische Marke von 30.000 Punkten – als erster Nicht-Amerikaner 2019: Abschiedsspiel Nowitzkis am 10. April mit „seinem“ Verein, den Dallas Mavericks

Abschiedsspiel Nowitzkis am 10. April mit „seinem“ Verein, den Dallas Mavericks 2022: Am 5. Januar wurde Nowitzki in der Halle der Dallas Mavericks eine besondere Ehre zuteil. Im Beisein von Dirk Nowitzki und seiner Familie wurde ein weißes Trikot mit Nowitzkis Nummer 41 unter die Hallendecke gezogen. Als Dank und Anerkennung, dass Nowitzki 21 Jahre bei dem Verein gespielt hatte. Keiner anderer Spieler wird diese Nummer bekommen. So geehrt wurden bisher nur Rolando Blackman (Nr. 22), Brad Davis (Nr. 10) und Derek Harper (Nr. 12).

Am 5. Januar wurde Nowitzki in der Halle der Dallas Mavericks eine besondere Ehre zuteil. Im Beisein von Dirk Nowitzki und seiner Familie wurde ein weißes Trikot mit Nowitzkis Nummer 41 unter die Hallendecke gezogen. Als Dank und Anerkennung, dass Nowitzki 21 Jahre bei dem Verein gespielt hatte. Keiner anderer Spieler wird diese Nummer bekommen. So geehrt wurden bisher nur Rolando Blackman (Nr. 22), Brad Davis (Nr. 10) und Derek Harper (Nr. 12). 2022: Botschafter für die FIBA EuroBasket 2022