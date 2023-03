Dirk Nowitzki zeigt sich mit Ehefrau Jessica: Sie ist die Schwester von Fußballer-Zwillingen

Von: Boris Manz

Teilen

NBA-Ikone Dirk Nowitzki und seine Ehefrau zeigen sich an der Öffentlichkeit sehr selten. Die Brüder von Jessica Olsson sind beide Fußball-Profi.

Indian Wells – Dirk Nowitzki und Ehefrau Jessica Olsson waren gemeinsam bei einer Tennis-Partie in Kalifornien. Fotos und Auftritte der beiden an der Öffentlichkeit sind äußerst rar. Auch, da der Ex-NBA-Star seine Familie vom großen Medienrummel fern hält.

Dirk Werner Nowitzki * 19. Juni 1978 in Würzburg (Alter: 44 Jahre) Größe: 2, 13 m Ehefrau: Jessica Olsson (verh. 2012) Kinder: Morris, Malaika, Max

NBA-Ikone Dirk Nowitzki und Ehefrau Jessica Olsson nur selten gemeinsam zu sehen

Während andere Stars auf Social Media ihren ganzen Tagesablauf schildern, gibt Dirk Nowitzki nur selten auf Updates über sein Privatleben. Auf Instagram nutzt er seine Reichweite hauptsächlich, um Charity-Aktionen zu bewerben und sich für Auszeichnungen zu bedanken. Das letzte Instagram-Bild mit seiner Ehefrau postete der 44-Jährige vor über drei Jahren.

Damals posierte das Paar Nowitzki mit Frank-Walter Steinmeier. Und bedankte sich, Teil des ersten offiziellen Staatsbesuchs in Kenia zu sein. Ehefrau Jessica Olsson ist zwar schwedische Staatsbürgerin, hat aber afrikanische Wurzeln, da Jessicas Mutter aus Kenia stammt. Und sie hat zwei Brüder, die beide im Fußball-Business ihr Geld verdienen.

Brüder von Jessica Olsson spielten in Premier League und Nationalmannschaft

Marcus und Martin Olsson sind Zwillingsbrüder. Und Martin hat sogar eine richtig erfolgreiche Karriere hingelegt. 55 Mal lief er für die schwedische Nationalmannschaft auf und für die Blackburn Rovers, Norwich City und Swansea City machte er fast 200 Premier-League-Spiele. Mittlerweile spielt der 34-Jährige wieder in seinem Heimatland bei Malmö FF. Mit dem schwedischen Top-Klub erfüllte sich Martin den nächsten Traum und debütierte in der Champions League und in der Europa League.

Bruder Marcus absolvierte nur 12 Spiele in der höchsten englischen Spielklasse, aber verdiente sich seine Sporen in der zweitklassigen Championship. Immerhin: Auch er durfte zweimal für die schwedische Nationalmannschaft auflaufen. Mittlerweile steht er bei Halmstads BK in seinem Heimatland unter Vertrag.

NBA-Ikone Dirk Nowitzki und Ehefrau Jessica Olsson verfolgten live als Zuschauer ein Tennis-Match. © Imago/USA TODAY Network

NBA-Rücktritt 2019: Dirk Nowitzki klagt über anhaltende Schmerzen

Während die Schwäger von Nowitzki also noch mit Profi-Sport ihr Geld verdienen, musste Dirk unlängst seine Karriere beenden. Der einstige Ausnahme-Athlet beendete im April 2019 seine Karriere und gilt als absolute Legende in der NBA. Anscheinend etwas zu spät.

„Ich überlege manchmal schon, ob sich die letzten zwei Jahre richtig gelohnt haben“, sagte Nowitzki im Podcast „Einfach mal Luppen“ von Toni und Felix Kroos: „Klar hatte ich noch ein paar schöne Highlights, aber im Endeffekt waren wir sportlich nicht gut. Ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen. Mein Fuß ist echt schlecht, es gibt schon Tage, da bewege ich mich gar nicht gut.“ (btfm)