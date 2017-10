Dritte Pleite: Mavericks verlieren auch bei Kleber-Debüt

Die Dallas Mavericks müssen in der NBA weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten. Beim Debüt von Maxi Kleber verliert der Champion von 2011 das texanische Duell.

Houston - Maximilian Kleber hat bei seinem Debüt in der Basketball-Profiliga NBA eine Enttäuschung erlebt. In seinem ersten Einsatz für die Dallas Mavericks erlitt der Neuling an der Seite von Superstar Dirk Nowitzki eine 91:107-Niederlage bei den Houston Rockets. Der frühere Meister Dallas ist damit auch nach drei Saisonspielen sieglos.

Kleber, wie Nowitzki in Würzburg geboren, kam in zwölf Minuten Einsatzzeit auf fünf Punkte. Nowitzki (39) musste sich in 17 Minuten mit enttäuschenden zwei Punkten und fünf Rebounds begnügen. Beste Werfer der Gäste waren Yogi Ferrell und J.J. Barea (je 19).

Nowitzki sieht positive Ansätze

"Wir müssen weiter kämpfen und irgendwie einen Weg finden, Spiele zu gewinnen", sagte Dirk Nowitzki der Tageszeitung Dallas Morning News: "Wir haben immer mal wieder gute Minuten. Darauf müssen wir aufbauen."

Auch Paul Zipser ist mit den Chicago Bulls weiter sieglos. Dem fünfmaligen Meister San Antonio Spurs unterlag das Team um den Heidelberger im zweiten Spiel 77:87. Zipser blieb mit drei Punkten und vier Rebounds blass.

Meister Golden State Warriors musste beim 101:111 bei den Memphis Grizzlies bereits die zweite Niederlage im dritten Spiel hinnehmen. Vizemeister Cleveland Cavaliers ging zum ersten Mal als Verlierer vom Parkett. Das Team um Superstar LeBron James (22 Punkte) unterlag Orlando Magic zu Hause überraschend 93:114.

sid