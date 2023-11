Kommt Taylor Swift zum NFL-Spiel nach Frankfurt? TV-Experte macht Hoffnung

Von: Christoph Sahler, Florian Dörr, Marius Epp

Die NFL kommt nach Deutschland! In Frankfurt kommt es am 5. November zum Showdown zweier Top-Teams – ein US-Weltstar könnte auf der Tribüne sitzen.

Frankfurt – Die Kansas City Chiefs bereiten sich auf ihre Reise nach Frankfurt vor, wo sie am Sonntag (5. November) in einem NFL-Spiel gegen die Miami Dolphins antreten werden. Letztere sind bereits in der Mainmetropole angekommen und haben sich in der Stadt umgesehen. Unter den Football-Begeisterten steigt die Vorfreude.

NFL-Match in Frankfurt Spiel: Kansas City Chiefs - Miami Dolphins Stadion: Deutsche Bank Park Datum: 5. November 2023 Kickoff: 15.30 Uhr

NFL in Frankfurt: Taylor Swift auf der Tribüne?

Allerdings fragen sich viele, die die NFL eher am Rande verfolgen: Wird auch Taylor Swift in Frankfurt auftauchen? Der Hintergrund: Der Pop-Superstar wird mit Travis Kelce in Verbindung gebracht. Der 34-Jährige ist Tight End bei den Kansas City Chiefs. Offizielle Informationen, ob Swift auch im Deutsche Bank Park erwartet wird, gibt es bisher nicht.

Die US-Medienlandschaft ist seit Wochen von Swift und Kelce dominiert. Mittlerweile ist die Beziehung der beiden mehr als nur ein Gerücht. Swift wurde bei mehreren Chiefs-Spielen in der Loge neben Kelces Mutter Donna und Brittany Mahomes, der Ehefrau des Star-Quarterbacks Patrick Mahomes, gesehen. Auch gemeinsame öffentliche Auftritte der beiden gab es bereits. Ein offizielles Statement steht jedoch noch aus.

Musik-Superstar Taylor Swift ließ sich schon des Öfteren bei einem Football-Spiel blicken. Auch in Frankfurt? © IMAGO/Tammy Ljungblad

NFL-Journalist macht Fans Hoffnung: Taylor Swift in Frankfurt dabei?

In den USA hat Rich Eisen vom NFL-Network in seiner Show zwei Sätze geäußert, die Fans von Taylor Swift hoffnungsvoll stimmen könnten. Der Experte sagte: „Ich glaube, ich höre bereits Gerüchte, dass es eine Person gibt, die auch in Deutschland auftauchen könnte. Wir werden sehen, wer in Frankfurt auftaucht.“ Ist damit der Popstar gemeint? Sehr wahrscheinlich.

Die Stadt Frankfurt hat den Trubel um Swift und Kelce offensichtlich bemerkt. Sogar Oberbürgermeister Mike Josef äußert sich in einer Pressemitteilung: „Jeder ist in Frankfurt herzlich willkommen. Ich glaube, sie merken ja die Vorboten. Es ist wirklich ein besonderes Highlight. Ich würde mich freuen. Ich habe das Thema auch verfolgt – das große Geheimnis ist gelüftet worden.“

Zeitlich gesehen könnte Swift am Sonntag zum NFL-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins in Frankfurt sein: Ihr nächstes Konzert ist erst für den 9. November angesetzt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft.

