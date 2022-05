Dominic Thiem: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das österreichische Tennis-Ass

Dominic Thiem zählt zu den aktuell besten Tennisspielern. © IMAGO/Paul Zimmer

Dominic Thiem kämpft nach einer langwierigen Handgelenksverletzung aktuell um den Anschluss an die Weltspitze. Alle Infos über seine Karriere und sein Privatleben.

Wien – Dominic Thiem kam am 3. September 1993 in der Wiener Neustadt zur Welt. Wie die meisten seiner Kollegen war Thiem bereits in Kindertagen mit dem Tennisschläger bestens vertraut. Er arbeitete schrittweise an seinem Leistungspotenzial, das im jugendlichen Alter erstmals zum Tragen kam. Mit 15 Jahren gewann Dominic Thiem sein erstes Turnier.

Bei seinem ersten Sieg auf der ATP-Tour war er 18 Jahre jung. Im Jahr 2014 schaffte Dominic Thiem erstmals den Sprung unter die besten 100 der Weltrangliste. Das erste ATP-Turnier gewann Dominic Thiem in Nizza. Es folgten Triumphe im kroatischen Umag und im schweizerischen Gstaad.

Tennisspieler Dominic Thiem: Herkunft und Beginn der Karriere

Die Wurzeln des Tennisspielers Dominic Thiem liegen in Niederösterreich. Als er im Alter von sechs Jahren erstmals einen Tennisschläger in die Hand nahm, erkannte das Umfeld schnell sein Talent. Das Training war erfolgreich und kitzelte sukzessive Thiems Talente hervor. In der Folge durfte er regelmäßig an der Juniorentour teilnehmen und verbuchte hier erste Erfolge.

Mehrfach stand Thiem seinem Landsmann Patrick Ofner gegenüber und duellierte sich obendrein mit dem aktuellen Weltranglistenersten Daniil Medvedev, den im Jahr 2011 besiegen konnte. Beim Juniorenwettbewerb der French Open erreichte Dominic Thiem das Finale, zog aber gegen den Amerikaner Björn Fratangelo den Kürzeren.

Tennisspieler Dominic Thiem: Karriere

Die Karriere des Tennisspielers Dominic Thiem nahm im Jahr 2016 Fahrt auf. In Buenos Aires konnte er den ausgelobten Sand-Titel ergattern und stand wenig später in Acapulco wiederum ganz oben auf dem Treppchen. Beim Rasenturnier in Stuttgart bezwang er im Halbfinale den Schweizer Primus Roger Federer und hatte auch im Finale die besseren Karten für sich. Leidtragender war der Deutsche Philipp Kohlschreiber, der sich Dominic Thiem in drei Sätzen beugen musste. Lohn der Anstrengung: Dominic Thiem fand sich erstmals unter den ersten Zehn der Weltrangliste wieder.

Dominic Thiem: Erfolge des Tennisspielers

Die Erfolge des Tennisspielers Dominic Thiem sind zahlreicher Natur. So gewann er 2019 das Turnier in Indian Wells und erreichte zu Beginn des Jahres 2020 das Finale der Australian Open. Der Höhepunkt des Jahres und zugleich Thiems bedeutendster Sieg folgte Ende 2020. Er gewann die US Open nach einem 0:2-Satzrückstand in fünf dramatischen Sätzen gegen den Deutschen Alexander Zverev. Dominic Thiems Erfolge verteilen sich wie folgt auf die ausgerollten Beläge:

10 Mal siegte Thiem auf Sand.

Sechsmal gewann Thiem ein Hartplatzturnier.

Einmal war Thiem auf Rasen erfolgreich.

Im Juni 2021 zog sich Dominic Thiem eine komplizierte Verletzung des Handgelenks zu. Die Blessur zwang ihn zu einer knapp zehnmonatigen Pause. Bei seinem Comeback im März 2022 in Marbella schied Dominic Thiem bereits in der ersten Runde aus..

Dominic Thiem: Familie und Freundin des Tennisspielers

Dominic Thiem stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Auch sein jüngerer Bruder Moritz Thiem ist als Tennisprofi tätig. Da der 1999 geborene Moritz weniger talentiert ist als sein Bruder Dominic, spielt er meist bei weniger hoch dotierten Future-Turnieren. Sie sind zudem sportlich leichter zu bewältigen.

Die aktuelle Freundin des Tennisspielers Dominic Thiem heißt Lili Paul-Roncalli. Das Paar ist offiziell seit Januar 2021 liiert. Lili Paul-Roncalli hat ebenfalls österreichische Wurzeln und stammt aus einer Artistenfamilie. Thiem und Roncalli sind nicht verheiratet und haben keine Kinder. Zuvor war Dominic Thiem mit der professionellen, aus Frankreich stammenden Tennisspielerin Kristina Mladenovic zusammen (2017 bis 2019).