DOSB: Sanktionen gegen Russland «in allen gesellschaftlichen Bereichen notwendig»

Der DOSB-Chef Thomas Weikert spricht sich für umfassende Sanktionen gegen Russland aus © dpa

DOSB-Chef Thomas Weikert hat eine kompromisslose Reaktion des gesamten Sports auf die russische Invasion in die Ukraine gefordert.

Berlin - DOSB-Chef Thomas Weikert hat eine kompromisslose Reaktion des gesamten Sports auf die russische Invasion in die Ukraine gefordert. «Russland hat das Völkerrecht in eklatanter Weise gebrochen. Deshalb sind Sanktionen in allen gesellschaftlichen Bereichen notwendig - und der Sport kann sich hiervon nicht ausnehmen», sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds der «Sportschau».

Weikert bekräftigte eine Forderung des Dachverbands, Russland und Belarus vom internationalen Sport zu suspendieren. «Das IOC und die Regeln schreiben Fairness und Fairplay vor, und deshalb ist ein Verbleib von Russland im Moment nicht möglich», betonte der DOSB-Präsident. «Ich gehe davon aus, dass die überwiegende Mehrheit aller Sportverbände Russland ausschließt», sagte Weikert in dem Video. Nach den aktuellen Ereignissen müsse sich der Sport «spätestens jetzt hinterfragen, wie er mit Herrschern von Autokratien umgeht». (dpa)