DOSB: Zwei kontinentale Multisport-Events sind zu viel

Teilen

Der DOSB glaubt, dass zwei kontinentale Multisport-Events auf längere Sicht zu viel sind. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Braucht es Europaspiele und European Championships? Der Deutsche Olympische Sportbund glaubt, dass zwei kontinentale Multisport-Events auf längere Sicht zu viel sind.

Krakau - Der Deutsche Olympische Sportbund erwartet, dass die European Championships und die Europaspiele auf längere Sicht nicht nebeneinander existieren werden.

„Zwei im Zuschnitt sehr ähnliche Veranstaltungen finden sich auf anderen Kontinenten nicht, sodass man schauen muss, wie sie sich in Europa künftig weiterentwickeln werden“, sagte DOSB-Leistungssportchef Olaf Tabor am Sonntag auf dpa-Anfrage bei den Europaspielen in Krakau. „Meine Einschätzung wäre, dass es nicht auf Dauer beide Events geben wird.“

Die European Championships waren im August 2022 in München zum zweiten Mal nach 2018 in Berlin und Glasgow ausgetragen worden. Die Europaspiele werden zum dritten Mal nach 2015 in Baku und 2019 in Minsk in zahlreichen polnischen Städten veranstaltet und dauern noch bis zum 2. Juli.

Termin-Kollisionen fast nicht mehr auszuschließen

Die Skepsis über den Fortbestand beider Multisport-Events begründet sich auch durch die Dichte der internationalen Wettkämpfe. In Deutschland liefen bisher parallel die Special Olympics World Games der geistig und mehrfach Beeinträchtigten in Berlin. „Beide Veranstaltungen haben ihre uneingeschränkte Berechtigung und verdienen die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit“, sagte Tabor, der Chef de Mission bei den Europaspielen ist.

Leider sei eine terminliche Kollision großer Veranstaltungen in den Sommermonaten aufgrund der Terminhäufung im Wettkampfkalender fast nicht mehr auszuschließen. „Auch wenn eine stärkere Präsenz der European Games in den deutschen Medien und gerade im TV wünschenswert wäre“, sagte Tabor. Die Sichtbarkeit des Team D würde aber für deutsche Fans durch die Presse- und Social-Media-Begleitung sowie sehr umfangreich über die kostenlose Streamingplattform European Games TV sichergestellt.

„Die hier gebotenen Chancen wollen wir nutzen“

Gelobt wird vom DOSB die Organisation der Europaspiele. „Unsere polnischen Gastgeber haben sehr gut organisierte European Games auf die Beine gestellt. Unsere Eindrücke sind bisher durchaus positiv“, lautete Tabors Zwischenfazit. Dadurch, dass viele olympische Sportarten angeboten und in 18 Disziplinen Qualifikationen für die Olympischen Spiele in Paris ausgetragen würden, seien die Sportstätten auf entsprechend gutem Niveau.

Der Medaillenspiegel steht für den DOSB bei den Europaspielen nicht stark im Blickpunkt. „Für uns als Team D ist der Medaillenspiegel bei den European Games nicht die wichtigste Priorität“, betonte Tabor. Ein Jahr vor Paris liege das Hauptaugenmerk darauf, Quotenplätze zu erreichen und Punkte für die Qualifikation zu sammeln: „Die hier gebotenen Chancen wollen wir nutzen.“ dpa