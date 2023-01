Draisaitl vor 600. Spiel in der NHL: „War ein langer Weg“

Leon Draisaitl (r, 29) von den Edmonton Oilers schießt an Jakob Silfverberg (33) von den Anaheim Ducks vorbei. © Jae C. Hong/AP/dpa

Nationalspieler Leon Draisaitl steht in der NHL vor einem Jubiläum und seinem 600. Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt. Groß auf dem Schirm hatte der 27 Jahre alte Kölner von den Edmonton Oilers den Anlass vor dem Auswärtsspiel bei den San José Sharks am Freitagabend (Ortszeit) aber nicht.

Anaheim - „Ich wusste das gar nicht, um ehrlich zu sein“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur nach Spiel Nummer 599, dem 6:2 gegen die Anaheim Ducks am Mittwochabend (Ortszeit). „Das war ein langer Weg. Als kleiner Junge hätte ich von so etwas nur träumen können, das bedeutet mir natürlich unheimlich viel. Hoffentlich werden wir belohnt mit einem Sieg.“

Mit derzeit 277 Toren ist Draisaitl schon der erfolgreichste deutsche Profi in der Geschichte der NHL, auch seine 402 Vorlagen in den bislang 599 Spielen sind unerreicht für einen Spieler aus Deutschland. Rekordhalter nach Einsätzen ist Ex-Bundestrainer Marco Sturm mit 938 Partien, Draisaitl steht in der deutschen Rangliste auf Rang sieben. Marcel Goc mit 636 Partien auf Platz sechs kann er noch in dieser Saison einholen. dpa