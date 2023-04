Draisaitl vor Playoff-Start: Stanley-Cup-Gewinn im Fokus

Leon Draisaitl (l) und Connor McDavid (r) kamen in der Hauptrunde zusammen auf über 280 Scorerpunkte. © Jason Franson/AP/dpa/Archivbild

NHL-Topstar Leon Draisaitl hat vor dem Start der Playoffs in der nordamerikanischen Eishockey-Liga nur den Gewinn des Stanley Cups mit den Edmonton Oilers im Blick.

Edmonton - „Alle in der Stadt und im Umfeld des Teams haben das Gefühl, dass jetzt und vielleicht die nächsten drei, vier Jahre unsere Zeit ist“, sagte der Weltklasse-Stürmer vor dem ersten Playoff-Spiel der Oilers gegen die Los Angeles Kings. Die Serie startet am Montagabend (Ortszeit). „Wir spielen alle aus nur einem Grund. Und das ist, den Stanley Cup zu gewinnen. Hoffentlich bekommen wir es hin“, sagte Draisaitl.

Der 27 Jahre alte Kölner, der aktuell als einer der besten Spieler der Welt gilt, spielt seit 2014 in der NHL für die Oilers. Trotz etlicher persönlicher Rekorde und Superstar Connor McDavid an seiner Seite reichte es mit den Oilers bislang noch nie zum Gewinn der begehrtesten Eishockey-Trophäe der Welt. Problematisch war in den vergangenen Jahren oft die Defensive. „Unser Kader ist jetzt tiefer. Wir sind bereit“, sagte Draisaitl.

In den vergangenen Wochen haben sich die Oilers zudem noch einmal in Topform gespielt und gewannen zum Ende der Hauptrunde neun Spiele in Serie. Draisaitl selbst wurde mit 128 Punkten zweitbester Scorer der Liga hinter seinem Teamkollegen McDavid (153) und stellte damit einen Karriere-Bestwert auf. dpa