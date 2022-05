Draisaitls Oilers verlieren Playoff-Start gegen LA Kings

Die Los Angeles Kings besiegten die Edmonton Oilers mit 4:3. © Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa

Trotz eines Treffers von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers zum Auftakt der NHL-Playoffs eine Niederlage kassiert.

Edmonton - In eigener Halle verloren die Kanadier 3:4 gegen die Los Angeles Kings und stehen in der Serie nach dem Modus Best-of-Seven direkt unter Druck. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein.

Draisaitl erzielte in der intensiven Partie mit Schubsereien schon in der ersten Minute den Ausgleich zum 3:3, doch die Kings ließen sich davon nicht erschüttern und gingen knapp fünf Minuten vor Schluss durch Sean Durzi erneut in Führung. Die Gäste lagen nie zurück. Bei Los Angeles ist der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm im Trainerstab.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning kassierte ein 0:5 bei den Toronto Maple Leafs. NHL-Toptorjäger Auston Matthews traf gegen den Stanley-Cup-Sieger der beiden vergangenen Spielzeiten doppelt. Die Carolina Hurricanes gewannen ihr Heimspiel gegen die Boston Bruins 5:1, die St. Louis Blues holten bei den Minnesota Wild ein 4:0. dpa