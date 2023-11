Drei Mal Kane: Draisaitls Oilers drehen Rückstand

Will Borgen (3) von den Seattle Kraken und Connor McDavid (97) von den Edmonton Oilers kämpfen um den Puck. © JASON FRANSON/The Canadian Press/AP/dpa

Noch wenige Minuten vor Schluss steuern die Edmonton Oilers auf die nächste Pleite in der NHL zu. Dann kommt der große Auftritt von Evander Kane - und Nationalspieler Leon Draisaitl kann jubeln.

Edmonton - Die Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl haben in der NHL den nächsten herben Rückschlag mit späten Toren verhindert.

Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Kris Knoblauch holte die Mannschaft gegen die Seattle Kraken ein 4:3 nach Verlängerung. Siebeneinhalb Minuten vor Schluss hatten die Oilers noch 1:3 hinten gelegen, der Ausgleich gelang erst 46 Sekunden vor dem Buzzer.

Zwei Draisaitl-Vorlagen

Draisaitl hatte mit zwei Vorlagen seinen Anteil am Erfolg. Er bereitete sowohl das 1:0 durch Connor McDavid wie auch den Ausgleich durch Evander Kane in der regulären Spielzeit vor. Kane hatte auch den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielt und traf in der Verlängerung zum Sieg.

Im 15. Saisonspiel war es der erst fünfte Sieg für die Oilers. Für die Kraken, bei denen Nationaltorwart Philipp Grubauer nach seiner Auswechslung zuletzt gar nicht aufs Eis durfte, war es die dritte Niederlage nach Verlängerung in dieser Saison. dpa