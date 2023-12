Drei Tore in 69 Sekunden: Oilers stoppen Niederlagenserie

Ryan Nugent-Hopkins (93) feierte mit den Edmonton Oilers einen Sieg. © Peter K. Afriyie/AP/dpa

Nach drei Niederlagen in Serie liegen die Edmonton Oilers auch gegen die New Jersey Devils hinten - dann lassen es die Topstars klingeln und drehen die Partie in weniger als zwei Minuten.

Newark - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl, Connor McDavid und Adam Erne haben binnen 69 Sekunden drei Tore erzielt und die Niederlagen-Serie der Edmonton Oilers in der NHL gestoppt.

Gegen die New Jersey Devils lag die Mannschaft nach zuletzt drei Niederlagen erneut bereits 2:3 hinten, ehe die drei Profis zu Beginn des Schlussdrittels ihre Tore erzielten. Den Schlusspunkt zum 6:3 setzte Ryan McLeod mit seinem zweiten Treffer in der Partie gegen seinen älteren Bruder Michael McLeod. Für Draisaitl war das 4:3 der 14. Saisontreffer, McDavid kommt nach dem Ausgleich zum 3:3 nun auf zwölf in dieser Spielzeit.

Auch JJ Peterka und die Buffalo Sabres betrieben Wiedergutmachung. Zwei Tage nach dem 4:9 gegen die Columbus Blue Jackets gewannen die Sabres 9:3 gegen die Toronto Maple Leafs. Peterka bereitete den Treffer zum 7:3 vor. Kyle Okposo und Jeff Skinner trafen jeweils doppelt. Tim Stützle und die Ottawa Senators gaben eine 4:2-Führung noch aus der Hand und unterlagen den Colorado Avalanche 4:6. Stützle gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 und kommt bereits auf 25 Assists in dieser Saison. dpa