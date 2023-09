Eagles ungeschlagen - Bengals holen ersten Saisonsieg

Christian Izien (r) von den Tampa Bay Buccaneers gegen D'Andre Swift von den Philadelphia Eagles. © Jason Behnken/AP/dpa

Der herausragende Start trug die Philadelphia Eagles in der vergangenen Saison bis in den Super Bowl. Auch in diesem Jahr beginnt das Team stark. Nur zwei andere sind noch ungeschlagen.

Tampa - Die Philadelphia Eagles haben auch das dritte Saisonspiel in der NFL gewonnen und ihre Ansprüche auf die Rückkehr in den Super Bowl untermauert. Bei den zuvor ebenfalls ungeschlagenen Tampa Bay Buccaneers holten die Mannschaft am Montag ein 25:11.

Quarterback Jalen Hurts erlaubte sich neben seinem Touchdown-Pass und einem selbst erzielten Touchdown auch zwei von der Bucs-Abwehr abgefangene Pässe. Weil Runningback DeVonta Smith mit 130 Yards Raumgewinn aber einen ganz starken Abend hatte, hatten die Eagles die Partie durchgehend unter Kontrolle. Nur die Miami Dolphins und die San Francisco 49ers sind ebenfalls noch ohne Niederlage.

„Er ist ein großartiger Spieler. Er hat sich stark entwickelt“, lobte Hurts seinen Mitspieler Smith im ESPN-Interview. „Es geht darum, wie wir spielen. Wir haben einen Weg gefunden, unseren Job zu erledigen und zu gewinnen.“

Die Cincinnati Bengals beendeten in der zweiten Montags-Begegnung ihre Pleiten-Serie und holten gegen die Los Angeles Rams ein 19:16. In der Neuauflage des Super Bowls von vor zwei Jahren war Kicker Evan McPherson mit vier verwandelten Field Goals und einem Extrapunkt der Spieler mit den meisten Punkten auf dem Feld. Der angeschlagene Quarterback Joe Burrow blieb ohne Touchdown-Pass. Bei einer Interception traf ihn keine Schuld, Rams-Verteidiger Ahkello Witherspoon war in der Szene einfach zu gut. Bengals-Passempfänger Ja’Marr Chase machte sein bestes Saisonspiel und fing zwölf Pässe für insgesamt 141 Yards. dpa