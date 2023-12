EHC gegen Iserlohn

Von: Patrick Reichelt

Der Frühstarter: Chris de Sousa brachte den EHC Red Bull München in Minute 12 auf Kurs. © City Press/Red Bull München

Was für ein Spiel, was für ein Kampf und was für ein emotionales Ende. Jonathon Blum bescherte dem EHC Red Bull München mit dem späten 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) den erhofften Dreier gegen die Iserlohn Roosters als Weihnachtsgeschenk.

Immerhin eine leise Befürchtung hatte sich für die Münchner schon vor dem ersten Bully zerstreut. Das Duell mit dem Tabellenschlusslicht war am Tag vor Heiligabend durchaus eine Attraktion. 4719 Fans pilgerten ans Oberwiesenfeld – das kann sich sehen lassen.

Und sie sahen einen deutschen Meister, der offensichtlich beherzigen wollte, was Co-Kapitän Ben Smith eingefordert hatte. Aggressiv pressen, Herz und Leidenschaft aufs Eis legen. Meisterqualitäten eben, die der einstige Stanley-Cup-Sieger sehen wollte. Zumindest mit dem ersten Abschnitt dürfte Smith dann auch ganz zufrieden gewesen sein. Sein EHC drängte und schoß – und sein EHC traf ja auch.

Mal wieder in Person von Chris DeSousa, den die Statistik als den Münchner ausweist, der üblicherweise als Erster auf Betriebstemperatur kommt. An den EHC-Toren im ersten Abschnitt ist der Kanadier meist beteiligt. Diesmal machte er es mal wieder selbst. Auch dank Kollege Trevor Parkes, der ihn mit einem Traumpass auf die Reise schickte. Der Puck rauschte hinter Schlussnann Andreas Jenike ins Netz (13.).

Doch es ist der kleine Makel, der die Red Bulls in diesen Tagen begleitet. Die Torfabrik ist ins Stocken geraten. In den letzten fünf Partien reichte es nur beim 3:0 über Schwenningen zu mehr als zwei Treffern. Das kann nach hinten losgehen - und das ging es auch, wenn auch eher aus dem Nichts. In Minute 28 knallte Sven Ziegler freistehend hinter dem gesundeten Mathias Niederber ins Netz.

So etwas macht auch einem Tabellenletzten Mut. Und die Münchner, die nach mehren Wochen wieder auf Maxi Daubner zurückgreifen konnten, brauchten schon einige Minuten um diesen Schock abzuschütteln. Erst im Schlussabschnitt fand man wieder in den Vorwärtsgang. In Überzahl saß die Scheibe dann ja auch. Einen harten Pass von Chris DeSousa bugsierte Patrick Hager ins Netz (45.).

Iserlohn blieb nicht mehr als Nadelstiche. Doch ein solcher kühlte die Olympia-Eishalle dann auch schnell wieder runter. Cedric Schiemenz überwand Niederberger zum zweiten Mal (50.).

Und doch: an diesem Tag gab der EHC seinem Anhang doch den ersehnten Dreier. Dank Jonathon Blum, der in der Schlussoffensive die Scheibe zum entscheidenden dritten Mal ins Netz nagelte (59.).

Und der nächste Anlauf lässt nicht lange auf sich warten. Am Dienstag (26.) kommt Straubing.