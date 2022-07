Energie-Schock im Sport: Eishockey & Co. – in vielen Bereichen droht jetzt der Engpass

Von: Günter Klein

Der EHC Red Bull München muss bis zu 3. September auf neues Wasser warten. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

Gleich mehrere Sportarten kämpfen aktuell mit schweren Bedingungen: An der einen Stelle fehlt Wasser, an der anderen Gas oder Eis. Wie steht es aktuell um Sportstätten, die viel Energie brauchen?

München - Keine zwei Wochen mehr - und in Augsburg soll die WM im Kanuslalom steigen. Doch die olympische Wettkampfstätte von 1972 hinterließ neulich noch nicht den Eindruck, dass sie startklar wäre. Der Grund: Der Lech, aus dem der Eiskanal gespeist wird, führte nicht genügend Wasser. Es gibt ein Wassergesetz, das in diesem Fall regelt, wem Vorrang zu gewähren ist - die Wettkampfstrecke hat nicht die oberste Priorität. Der Fall zeigt die neuen Abhängigkeiten des Sports.

90% der deutschen Schwimmbäder mit Gas beheizt

Der Deutsche Olympische Sport-Bund (DOSB) ist aufgeschreckt, weil der Deutsche Städtetag die Empfehlung aussprach, Hallenbäder zu schließen. Der Dachverband befürchtet, in die Corona-Anfangszeit mit geschlossenen Bädern zurückkatapultiert zu werden. Die 90.000 Vereine in Deutschland verloren Mitglieder, die Menschen wurden unfitter. Doch dem DOSB ist die Problematik vor allem der Schwimmbäder bewusst. „Mehr als 90 Prozent werden mit Gas beheizt. Das Schwimmbad ist diejenige Sportanlage, die den höchsten Energiebedarf aufweist“, räumt er in seiner Mitteilung ein. Das deutsche Kanuslalom-Team hat währenddessen den Weltcup im polnischen Krakau abgebrochen, nachdem auch Olympiasiegerin Ricarda Funk positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Dem Verband geht es um Aufrechterhaltung des Sportbetriebs. Daher schlägt er vor, Außenbecken mit hohen Temperaturen abzuschalten, Saunen und Spaßanlagen außer Betrieb zu nehmen und derzeit lediglich Sport- und Lehrschwimmbecken zu betreiben - diese bei niedrigerer Temperatur.

Münchner Eishockey-Mannchaft EHC RB wartet au neues Eis

Energiefresser sind auch die Eishallen. Einer aus der DEL verrät im Hinblick auf die kommende Saison: „Wir haben gerade ziemlich die Hosen voll. Viele hoffen, dass die Russen in ein paar Tagen das Gas wieder aufdrehen.“ Der EHC RB München bekommt diese Saison erst am 3. September Eis, das liegt aber daran, dass seine Halle für die European Championships im Olympiapark als Akkreditierungs-Zentrum benötigt wird. Der EHC trainiert vorläufig in Salzburg und Garmisch-Partenkirchen.

Und schließlich wabert noch ein Gerücht durch den deutschen Sport, wonach auch der Fußball mit seinen großflächigen Rasenheizungen schon ein Szenario für den Energie-Notfall entwickeln soll: weniger Flutlichtspiele. (gük)