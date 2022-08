Ekstase bei der Eröffnung der European Championships

Von: Kathrin Brack

Alle hatten Spaß: Die Zuschauer im Theatron, Marteria und die Schuhplattler. © imago, SZPHoto, dpa/hoppe

55.000 Menschen strömen in den Olympiapark, um bei der Eröffnung der European Championships dabei zu sein.

München – Die offizielle Eröffnung der European Championships hat die Massen in den Münchner Olympiapark gelockt. Wie der Veranstalter mitteilte, waren am Mittwochabend 55 000 Menschen dabei. Das Opening bei sommerlichen Temperaturen wurde musikalisch untermalt, unter anderem von den Sportfreunden Stiller und Rapper Marteria. Der Zuspruch war so groß, dass bereits eine Dreiviertelstunde vor Beginn um 20.00 Uhr der Einlassstopp erteilt wurde.

Damit bestätigte sich die Euphorie der Veranstalter. München sei „der perfekte Ort für so ein Multisport-Event“, hatte Paul Bristow, einer der Erfinder, am Mittwoch geschwärmt. Doch spiegeln die Ticketverkäufe den großen Andrang bislang nur bedingt wider. „Wir sind zufrieden, es ist eine steigende Tendenz“, sagte Olympiapark-Chefin Marion Schöne dennoch zuversichtlich, „ich denke, dass sich jetzt auch noch ganz viele kurzfristig entscheiden und Tickets kaufen“.

Zahlreiche Wettkämpfe vor allem im Olympiapark (BMX, Mountainbike, Triathlon) sowie das Rahmenprogramm sind darüber hinaus kostenfrei zu verfolgen, insgesamt erwarten die Organisatoren eine Million Besucher während der Multi-EM. Bis zum 21. August werden in neun Sportarten die Europameister ermittelt. „Das ist wie ein Mini-Olympia. Für die Stadt ist es eine coole Gelegenheit, zu erleben, wie könnten vielleicht Olympische Spiele sein?“, sagte Sprinterin und Bob-Anschieberin Alexandra Burghardt, schob aber hinterher: „Ich wäre lieber statt in Peking am Königssee mit dem Bob runtergefahren. Deswegen fand ich das schade mit den Bewerbungen in der Vergangenheit.“ mm

Menschenmeer in München. © Thomas Vonier

Spaß bei den Schuhplattlern. © Sven Hoppe