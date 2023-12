Den größten Hit seines Musikstar-Vaters kennt jeder: Tiger ist neue Golf-Hoffnung Deutschlands

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Tiger Christensen, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2021. © Michael Dahlke/Imago

Ein deutscher Golf-Newcomer namens Tiger macht sich mehr und mehr einen Namen. Was viele nicht wissen: Sein Vater ist bisher der weit größere Star.

Hamburg – Wer nach deutschen Golfern von Weltrang gefragt wird, dem fallen in der Regel zwei Namen ein: zum einen Bernhard Langer, der mit seinen 66 Jahren weiterhin aktiv ist und 2023 die U.S. Senior Open gewann. Zum anderen natürlich Martin Kaymer (38), zweimaliger Major-Sieger. Bald könnte auch noch ein weiterer Spieler in diesen Kreis vorstoßen: Tiger Christensen (20).

Golf-Newcomer Tiger Christensen hofft auf eine große Zukunft

Im Juli 2023 hatte der damals 19-Jährige bei den British Open sein Major-Debüt gefeiert. Er verpasste zwar den Cut, musste somit die letzten beiden Runden als Zuschauer verfolgen. Doch er formulierte gleich große Ziele. „Ich sehe mich und mein Spiel eigentlich ziemlich sicher hier auf dem Niveau irgendwann“, zitiert ihn der NDR. Schon vor seiner Premiere hatte er erklärt: „Am Ende der Karriere möchte ich so viele Majors gewonnen haben wie möglich.“

Tiger Christensen stammt aus Hamburg, studiert und spielt derzeit an der University of Arizona. Derzeit hat der Deutsche noch den Amateur-Status. Bringt er das Zeug mit, groß rauszukommen? „Er ist mit das Beste, was wir im deutschen Golfnachwuchs haben“, schwärmte Profi-Bundestrainer Ulrich Eckhardt gegenüber der Welt. „Zumal sein Leben schon früh auf eine Karriere als Profi angelegt war. Er wird von seinen Eltern sehr unterstützt und gefördert.“

Tiger Christensen: Vater Alex Christensen ist Musik-Star – Er war beim Eurovision Song Contest

Tatsächlich ist sein Vater nicht irgendjemand, sondern – Stand jetzt – noch der weit größere Star. Es handelt sich um Alex Christensen (56). Mit seinem Projekt U96 landete er 1991 den Hit „Das Boot“ – eine der ganz großen Techno-Hymnen der Neunziger, die wohl noch heute jeder kennt.

Als Musiker, Autor und Produzent war Alex Christensen auch seitdem dick im Geschäft. Der im Stadtteil Wilhelmsburg aufgewachsene Hamburger sorgte – teils in Zusammenarbeit mit anderen Machern – für Hits von Prince Ital Joe feat. Marky Mark, von Right Said Fred, von Bro‘Sis, produzierte das Album „Weihnachten“ für Helene Fischer. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen.

Ebenfalls auf dieser steht auch eine wenig ruhmreiche Teilnahme am Eurovision Song Contest: Der Song „Miss Kiss Kiss Bang“ von Alex Swings Oscar Sings! belegte 2009 den 20. Platz. Viele dürften sich heute eher an die Bühnenshow mit Dita von Teese erinnern. Weitere Anekdote am Rande: Christensen war es auch, der 1990 eine junge Dame namens Verona Feldbusch (heute: Verona Pooth) in einer Disco entdeckte und sie zum Gesicht des Projekts Chocolate und des Songs „Ritmo de la Noche“ machte.

Auch die Mama hat eine Vergangenheit als Musik-Star, wenn auch eine deutlich kürzere: Unter dem Namen Rollergirl hatte sie zur Jahrtausendwende mehrere Hits, produziert von Alex Christensen, darunter das Madonna-Cover „Dear Jessie“. Heute arbeitet sie laut Spiegel als Immobilienmaklerin. Das Ehepaar Christensen wohnt in den Hamburger Elbvororten, während ihr Sohn in Arizona studiert und an seinen Fähigkeiten arbeitet, für Turniere zudem um die Welt jettet.

Als Rollergirl hatte Tiger Christensens Mama um die Jahrtausendwende mehrere Hits. © Hoffmann/Imago

Golf-Newcomer Tiger Christensen: Name kommt von Tiger Woods und von Dariusz „Tiger“ Michalczewski

Als Namensgeber für Tiger Christensen wird wohl jeder gleich Golf-Legende Tiger Woods vermuten. Das stimmt nur zur Hälfte. „Es ist also fifty-fifty“, so der 2003 geborene Jung-Golfer laut NDR. Eine weitere Inspiration für den Vornamen: Boxer Dariusz „Tiger“ Michalczewski, mit dem sein Papa gut befreundet war. „Meine Eltern wollten einen eher ungewöhnlichen Vornamen. Die Genehmigung war gar nicht so einfach, aber jetzt steht er in meinem Pass.“

Zum Golfen kam Tiger Christensen über seinen Vater. Der damit selbst erst mit 35 begann und gemerkt hat, dass der Sohnemann weit mehr Talent aufweist als er selbst. Er begann, ihn zu fördern. „Ich weiß noch“, erinnert sich Alex Christensen im Spiegel, „wie wir damals das erste Mal zum Golf-Club Hamburg nach Falkenstein fuhren. Wir standen davor und sagten uns: Lass uns umkehren. Das ist nix für uns.“ Am Ende trauten sie sich doch rein in den elitär wirkenden Kreis. Es war der nächste Schritt zu einer Golf-Karriere, die wohl noch lange nicht am Ende ist.

Alex Christensen mit Ehefrau Nicole im Jahr 2017. © Future Image / Imago

Golf-Newcomer Tiger Christensen hält nichts von einem Plan B

Star-Gene, ein Star-Name, dazu Star-Ambitionen, vielleicht auch ein Star-Talent – einiges spricht dafür, dass Tiger Christensen auch irgendwann in die erste Golf-Riege vorstoßen könnte. Was für ihn ziemlich alternativlos ist. Tigers klare Aussage im Spiegel: „Wer einen Plan B hat, ist chancenlos gegen einen, der nur einen Plan A hat.“ Bastian Schweinsteiger hat den Sprung zum Weltstar längst geschafft – und musste sich kürzlich Spott für ein Fahrrad-Foto anhören. (lin)