Erster Sieg: Bayern schlagen Euroleague-Titelverteidiger

Trainer Andrea Trinchieri sah den ersten Sieg seiner Bayern in dieser Euroleague-Saison. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Die Basketballer des FC Bayern München können in der Euroleague doch noch gewinnen. Ausgerechnet gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul siegte der Bundesligist mit 81:78 (38:39) und holte am sechsten Spieltag den ersten Erfolg in der neuen Saison der Königsklasse.

München - Der bisherige Fehlstart mit fünf Niederlagen war der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri nicht anzumerken. Die Bayern konnten die Partie offen gestalten und gingen lediglich mit einem Zähler Rückstand in die Pause (38:39/20. Minute). Allerdings bekam die Defensive den früheren Ulmer Profi Will Clyburn nicht in den Griff. Der 32 Jahre alte ehemalige Bundesligaspieler kam nach zwei Vierteln auf 14 Zähler.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der türkische Club mit dem deutschen Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiß kurze Zeit seine Stärken und zog auf sieben Zähler davon (48:55/25.). Die Bayern konterten mit einem 10:1-Lauf (59:56/28.) und gingen einem knappen 62:61 in den Schlussdurchgang.

Die Münchner bauten auch dank eines starken Cassius Winston die Führung fünf Minuten vor dem Ende auf zehn Zähler aus (77:67). Der amtierende Champion kam aber zurück ins Match und verkürzte auf 74:77 (36.), doch die Bayern ließen sich den Premieren-Erfolg in der Euroleague in einer spannenden Schlussphase nicht mehr nehmen.

Neben Winston (16 Zähler) waren bei den Münchnern auch Isaac Bonga (12) und Elias Harris (10) auffällig. Pleiß kam bei den Gästen auf sechs Punkte. dpa