Erstrunden-Aus für Kerber und Petkovic in Doha

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic ist in Doha bereit in der ersten Runde ausgeschieden. © Maksim Konstantinov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Angelique Kerber ist auch beim Tennis-Turnier in Doha gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins musste sich Jil Teichmann aus der Schweiz mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben und wartet damit immer noch auf ihren ersten Sieg in diesen Jahr.

Doha - Schon bei den Australian Open in Melbourne war Kerber in der ersten Runde gescheitert, nachdem sie in der Vorbereitung von einer Coronavirus-Infektion gestoppt worden war. Gegen Teichmann war der früheren Nummer eins der Welt die fehlende Matchpraxis deutlich anzumerken. Nach gewonnenem ersten Satz ließ Kerber stark nach und ging nach 2:08 Stunden als Verliererin vom Platz.

Zuvor hatte bereits Andrea Petkovic bei der mit 2,6 Millionen Dollar dotierten WTA-Veranstaltung ihre Auftaktpartie verloren. Die 34 Jahre alte Darmstädterin unterlag Viktorija Golubic aus der Schweiz mit 4:6, 4:6. Petkovic hatte sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Schon beim Billie Jean King Cup in Prag hatte Petkovic im vergangenen November gegen die Schweizerin verloren. dpa