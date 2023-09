Europas Golferinnen verteidigen Titel gegen USA

Suzann Pettersen, Kapitänin von Team Europa aus Norwegen, beobachtet ihre Mitspielerinnen. © Bernat Armangue/AP/dpa

Der Solheim Cup bleibt in Europa. Das Team der besten Golferinnen Europas verteidigt den Titel gegen das US-Team. Ein Remis reicht zum Sieg.

Casares - Europas beste Golferinnen haben beim Kontinentalvergleich mit den USA den Titel verteidigt. Bei der 18. Auflage des Solheim Cups holten die Europäerinnen im Golf Club Finca Cortesin an der spanischen Costa del Sol ein 14:14 gegen das US-Team.

Dem Titelverteidiger reicht ein Remis, um den Cup zu behalten. Für die Europäerinnen ist es der achte Triumph im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich.

Beide Teams waren mit einem Gleichstand von 8:8-Punkten in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Den entscheidenden Punkt für die Titelverteidigerinnen holte unter großem Jubel die Spanierin Carlota Ciganda in ihrem Match gegen Nelly Korda. Deutsche Golferinnen waren beim Solheim Cup nicht am Start.

Der Solheim Cup ist das weibliche Pendant zum Ryder Cup bei den Männern. Eigentlich treffen sich die jeweils zwölf besten Golferinnen aus den USA und Europa alle zwei Jahre zum Kontinentalvergleich. Die 19. Auflage des Solheim Cups wird aber bereits 2024 im Robert Trent Jones Golf Club in Gainsville im US-Bundesstaat Virginia ausgespielt. Damit kehrt der Solheim Cup nach der Corona-Pandemie wieder in den Rhythmus der geraden Jahreszahlen zurück. dpa