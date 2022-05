European Championships in München: Sportarten, Termine, Tickets – alle Infos in der Übersicht

Logo der European Championships Munich 2022 © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bei den European Championships kämpfen Athletinnen und Athleten aus neun Sportarten um den Europameistertitel. Vom 11. bis zum 21. August findet die Großveranstaltung in München statt.

München – In München finden im August 2022 die zweiten European Championships der Geschichte statt. Das Großevent des Sportes vereint neun Sportarten, die alle ihre Europameisterschaft in der bayerischen Landeshauptstadt austragen werden.

European Championships Munich 2022: Allgemeines

Bei den European Championships handelt es sich um eine noch sehr neue Sportveranstaltung, die alle vier Jahre organisiert wird. Im Rahmen des Events tragen verschiedene Sportdisziplinen ihre Europameisterschaften aus. Die ersten European Championships wurden vom 2. bis zum 18. August 2018 in Berlin sowie in Glasgow abgehalten. München ist 2022 die Gastgeberstadt. Da die kontinentalen Sportverbände ihre Europameisterschaften jeweils in anderen Rhythmen durchführen, nehmen bei diesen zweiten European Championships nicht dieselben Sportarten teil wie bei den ersten. Dabei sind nur jene Disziplinen, die sich für den diesjährigen Zeitraum integrieren lassen.

European Championships Munich 2022: Geschichte des Events

Fünf Sportverbände riefen 2015 die erste Idee zu den European Championships ins Leben:

Europäischer Leichtathletik-Verband

Union Européenne de Cyclism

Ligue Européenne de Natation

Weltruderverband

European Triathlon Union

Diese Akteure vereinbarten, ihre Einzel-Europameisterschaften zusammen zu organisieren und in einem gemeinsamen Rahmen abzuhalten. Am 23. Oktober 2015 schlossen sich die Verbände für Golf und für Kunstturnen an. Die Sportverbände und die Gastgeberstädte entwarfen einen abgestimmten Zeitplan für die jeweiligen Meisterschaften. Das Ganze wurde außerdem unter einer einheitlichen, gemeinsamen Marke präsentiert. Weitere Verbände erhielten Anfragen, ob sie teilnehmen wollten.

2018 war es so weit. Insgesamt rund 4.500 Athleten kämpften bei den ersten European Championships um eine Medaille. Darunter waren Sportler aus sieben Sportbereichen mit Unterdisziplinen:

Leichtathletik

Wassersport: Schwimmen, Wasserspringen, Synchronschwimmen, Freiwasserschwimmen

Radsport: Straßenradsport, Bahnradsport, MTB, BMX

Rudern

Triathlon

Turnen: Geräteturnen

Golf

Die Leichtathletik-Wettbewerbe wurden in Berlin ausgerichtet, alle anderen Turniere im schottischen Glasgow. München ist im Jahr 2022 an der Reihe.

European Championships Munich 2022: Sportarten

Im März 2019 beschloss der Münchner Stadtrat, als Gastgeber für die European Championships 2022 zu kandidieren. Im November kamen die Zusage und der Zuschlag. Von da an hieß es: Die European Championships Munich 2022 sind in der Planung. Dieses Mal werden neun Sportarten allesamt in München als der einzigen Gastgeberstadt ihren Kampf um den EM-Titel ausfechten. Der Wassersport sowie Golf sind nicht mit von der Partie, dafür kommen Beachvolleyball, Kanufahren, Sportklettern und Tischtennis hinzu. Auf dem Plan stehen damit also folgende Sportarten:

Leichtathletik

Radsport: Straßenradsport, Bahnradsport, MTB, BMX

Rudern

Triathlon

Turnen: Geräteturnen

Beachvolleyball

Tischtennis

Sportklettern

Kanurennsport

European Championships Munich 2022: Austragungsort – „Back to the Roofs“ im Olympiapark

Genau 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 kommen erneut etwa 4.700 der besten Athleten nach München. In 177 Medaillenentscheidungen kämpfen sie um einen Platz auf dem Treppchen. Damit wird das Multisportevent gleichzeitig eine würdige Jubiläumsfeier. Unter dem Motto „Back to the Roofs“ sind die Menschen und Sportler dazu aufgerufen, in den Olympiapark zurückzukehren – zurück zu den Wurzeln von Olympia 1972 und zur einzigartigen Architektur des Olympiaparks, allem voran die weltberühmte Zeltdachkonstruktion, die München damals über Nacht zur internationalen Sportmetropole machte. Gleichzeitig setzen die Organisatoren ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit. Durch die Nutzung von bereits bestehenden Infrastrukturen sowie Austragungsorten minimieren sie die Auswirkungen auf die Stadt und Natur.

Der Olympiapark ist das Herzstück der European Championships in München 2022. Ein weiteres Mal zeigt er, wozu er mit den olympischen Stätten ursprünglich errichtet wurde: Spitzensport der Weltbesten auf einem einzigen Gelände. Einzelne Wettkämpfe finden außerdem auf dem Königsplatz, in der Innenstadt und der Olympia-Regattaanlage statt.

European Championships Munich 2022: Highlights

Zu den Highlights der European Championships gehören natürlich die Medaillenentscheidungen. Von ihnen gibt es jeden Tag welche. Somit haben Besucher die gesamten Championships über die Möglichkeit, Zeuge der Ernennung eines neuen Europameisters oder einer neuen Europameisterin zu sein.

Daneben steht „The Roofs – Cultural Festival of Munich 2022“ auf dem Programm. Dieses kostenlose Festival begleitet die Sportveranstaltung mit einem breiten Angebot an Musik, Kunst, Kultur und Food. Über das gesamte Olympiagelände, den Königsplatz und der Regattaanlage entstehen im Rahmen von „The Roofs“ Themenwelten. Sie stehen für die Vielfalt dieses Veranstaltungsortes in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Ergebnis sind viele Konzertbühnen mit ganz unterschiedlicher Musik. Foodtrucks laden zur kulinarischen Reise um die Welt ein. Traditionelle, internationale und Crossover-Köstlichkeiten locken Gäste an. In Räumen zum kreativen Schaffen präsentieren sich Redekunst, Handwerk, bildende Kunst und Design. Sportprogramme, DIY-Workshops und Kinderaktionen rufen zum Mitmachen und selbst Ausprobieren auf. Ob Groß oder Klein, es bleibt stets spannend bei den European Championships.

European Championships Munich 2022: Termine

Die European Championships in München 2022 finden vom 11. bis zum 21. August statt. Die einzelnen Sportarten haben ihre eigenen Zeitpläne. Hier ist eine Übersicht über die Zeiträume und genauen Orte, zu denen die Disziplinen ausgetragen werden:

Leichtathletik: 15. bis 21. August, Olympiastadion

Triathlon: 12. bis 14. August, Olympiapark

Turnen: 11. bis 14. August Damen & 18. bis 21. August Herren, Olympiahalle

Kanurennsport: 18. bis 21. August, Olympia-Regattaanlage

Rudern: 11. bis 14. August, Olympia-Regattaanlage

Beachvolleyball: 15. bis 21. August, Königsplatz

Sportklettern: 11. bis 18. August, Königsplatz

Tischtennis: 13. bis 21. August, Rudi-Sedlmayer-Halle

Radsport Straße: 14., 17. & 21. August, Murnau / Landsberg / Fürstenfeldbruck

Bahnradsport: 11. bis 16. August, Messe München

Mountainbike: 19. bis 20. August, Olympiapark

BMX-Freestyle: 11. bis 13. August, Olympiapark

European Championships Munich 2022: Tickets

Interessierte Zuschauer können Tickets für jede der Sportarten erwerben. Dabei haben sie die Wahl zwischen verschiedenen Kategorien, nach denen sich der Preis richtet. Außerdem gibt es Karten für einzelne Veranstaltungen, Tageskarten oder Dauerkarten, die über den gesamten Zeitraum der EM für eine Sportdisziplin gültig ist.

Zusätzlich werden für alle Medaillenentscheidungen der European Championships kostenlose Services angeboten. Dazu zählen Audiodeskription, mobile induktive Höranlagen und das Dolmetschen in Deutscher Gebärdensprache. Munich 2022 soll für jeden zugänglich und erlebbar sein. Darauf legen die Veranstalter großen Wert.

European Championships Munich 2022: Gfreidi als Maskottchen

Wie es bei großen Sportevents gängig ist, haben auch die European Championships ihr eigenes Maskottchen. Dazu riefen die Organisatoren im Frühjahr 2021 einen Wettbewerb aus: Kinder zwischen drei und 13 Jahren sollten Zeichnungen oder Bastelarbeiten mit ihrem Traummaskottchen einsenden. Über 600 kreative Kunstwerke gingen ein. Am Ende fiel die Wahl auf ein sportliches Eichhörnchen mit Trachtenhut und Sporthose, das aus der Feder der achtjährigen Stephanie aus Nürnberg stammt. Das Eichhörnchen trägt den bayerischen Namen Gfreidi. Das bedeutet „Freu dich“ und könnte daher kaum passender sein. Gfreidi selbst freut sich schon sehr auf die European Championships Munich 2022 mit dem Sportprogramm, dem Festival und all den Gästen. Er ist aktiv, sehr neugierig, quirlig und clever. Seine Schnellig- und Wendigkeit testet er gerne bei neuen Sportarten. Stolz trägt er seinen typisch bayerischen Trachtenhut. Sein Gamsbart zeigt die neun Farben der neun Sportarten. Und jede davon hat auch ihre eigene Trikotsammlung. Die Sporthose ist dabei stets in Dunkelblau mit Eventlogo gehalten. Denn dies ist die Hauptfarbe der European Championships. Die hellblauen Sportschuhe repräsentieren München als Gastgeberstadt. Hellblau ist auch der Munich 2022-Schriftzug im Logo.

Gfreidi erwartet alle großen und kleinen Besucher mit einem breiten Lächeln und viel guter Laune – und natürlich mit viel Freude.