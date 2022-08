European Championships: Münchens Trumpfkarte ist natürlich das Olympia-Jubiläum

Von: Alexander Kaindl

Im Olympiastadion werden Leichtathletik-Wettbewerbe stattfinden. © Marc Müller/Munich2022

Die European Championships beginnen. Das bewährte Format macht nun Halt in München - es gibt Chancen und Risiken, wie Günter Klein kommentiert.

München - Die European Championships sind ein noch neues, aber schon bewährtes Format. Vor vier Jahren gab es diese Ansammlung an kontinentalen Titelkämpfen erstmals in Berlin (mit Glasgow als Co-Ausrichter) – und eigentlich waren alle Feuer und Flamme. Diese Meisterschaften erschienenen wie der positive Extrakt Olympischer Spiele. Vor allem: ohne das IOC und sein Durchregieren in die Stadt- und Landespolitik. Und überschaubarer, nachhaltiger, preiswerter – sodass man auch nicht erst bei der Bevölkerung rückversichern muss: Wollt ihr das? Die European Championships werden in München die kommenden elf Tage keinen nennenswerten Widerstand erfahren.

Münchens Trumpfkarte ist natürlich das Olympia-Jubiläum. Die 1972er-Jubiläums-Feierlichkeiten schaffen einen schönen Rahmen für das jetzige Sportfest, das die Nostalgie bedient, doch ebenso in zeitgemäßem Outfit daherkommt, wenn man auf neue Sportarten wie Klettern, Beachvolleyball oder BMX blickt, bei denen nicht so penibel auf die sportliche Wertigkeit geachtet wird: Hier zählt die Action – und wenn jemand aus der Weltklasse nicht dabei ist, geht man darüber hinweg. Und überhaupt ist das ja das Konzept: Kleinere Sportarten stärken sich gegenseitig, wer wegen der einen zu den Championships kommt, nimmt aus Neugier vielleicht noch eine andere mit. Die meisten EMs würden – eine jede für sich allein – unterzugehen drohen.

European Championships: München hat auch ein Handicap

München hat allerdings auch ein Handicap: Dass es München ist. Eine Stadt, die sehr wählerisch ist, wenn es um Sport außerhalb des Fußballs geht. Es braucht dann schon Spitzenleistungen, um Publikum anzuziehen. Die größte Beachtung unter den neun bei den European Championships angebotenen Sportarten erfährt sicher die Leichtathletik, die zudem die größte und am schwersten zu füllende Stätte, das Olympiastadion, bespielt – doch dass die Deutschen hier massiv kriseln und wenig an Attraktionen bieten, ist unübersehbar. Das Herz der Championships muss hörbar schlagen.

So dürfen wir also schon gespannt sein, wie sich diese Championships auf olympischem Terrain entwickeln. Dass Ferienzeit ist, könnte kontraproduktiv sein, weil der Münchner dann seine Stadt verlässt – oder es ist ein Segen, weil viele von außerhalb sagen: Neun-Euro-Ticket gilt noch, auf nach München!