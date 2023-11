Ex-Basketball-Star todkrank: Familie mit bewegendem Spendenaufruf

Von: Luca Hartmann

Ex-Basketball-Bundesliga-Profi Gordon Scott kämpft krankheitsbedingt um sein Leben. Seine Frau hat einen emotionalen Spendenaufruf gestartet.

Ludwigsburg – Gordon Scott zählte in den frühen 2000er Jahren zu den Publikumslieblingen beim damaligen Zweitligisten BG Ludwigsburg. In der Saison 2001/2002 steuerte er pro Partei knapp 21 Punkte bei und verhalf den Ludwigsburgern zum Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. 21 Jahre später kämpft er um sein Leben.

Gordon Scott Geboren: 26. Dezember 1976 (Alter: 46 Jahre), in Pasadena (USA) Sportart: Basketball Position: Guard

Ex-Basketball-Bundesliga-Profi Gordon Scott schwer erkrankt

Der 46-Jährige hat vor wenigen Wochen die niederschmetternde Diagnose Blutvergiftung bekommen. Außerdem sorgt eine Autoimmunerkrankung für Herz- und Nierenversagen. Um überleben zu können, benötigt Scott eine Dialyse und Chemotherapie. Doch weil der US-Amerikaner inzwischen wieder in seinem Heimatland lebt, muss er die Kosten im US-Gesundheitssystem selbst bezahlen.

Um die Rechnungen begleichen zu können, hat seine deutsche Frau Angelika, die er während seiner zweiten Zeit Ludwigsburg kennenlernte, vor kurzem einen emotionalen Spendenaufruf gestartet. „Es fällt mir sehr schwer, unsere Situation zu teilen, doch ich habe einen Punkt erreicht, an dem ich meinen Stolz beiseitelegen muss, denn es bleibt uns keine andere Wahl“, heißt es in dem Aufruf.

Ex-Basketballer Gordon Scott kämpft um sein Leben. Seine Frau hat einen emotionalen Spendenaufruf gestartet. © IMAGO / Alfred Harder

Frau von Ex-Basketball-Star startet emotionalen Spendenaufruf

Anschließend beschreibt Angelika die umfangreiche Krankheitsgeschichte ihres Mannes und die teuren Behandlungsmethoden. „Diese Diagnose (Autoimmunerkrankung) hat zu einem anstrengenden Behandlungsplan geführt, einschließlich Dialyse, Chemotherapie und anderen Therapien, die seinen Körper extrem belasten. Es sieht ganz danach aus, als ob er für immer an der Dialyse sein muss und vielleicht sogar auf eine Nierentransplantation angewiesen sein wird“, heißt es.

Die damit verbundenen Kosten gehen wohl in die Tausenden. „Die finanzielle Situation ist außerordentlich schwierig, mit steigenden Arztrechnungen und anderen Ausgaben“. Daher benötige ihre Familie „wesentliche Unterstützung, um diese schwierige Reise zu bewältigen“, schreibt die Deutsche. „Ich bin so unsagbar stolz auf ihn, wie stark er ist und wie er kämpft, aber es bricht mir das Herz, nicht zu wissen, wie es weitergeht“, gibt die Frau des Ex-Basketballers emotionale Einblicke in ihre Gefühlswelt.

Im Spiel gegen Bonn zeigen die Ludwigsburg-Fans ein Banner für ihren ehemaligen Spieler Gordon Scott. © IMAGO/Alexander Keppler

Ex-Basketball schwer erkrankt – Spendenbereitschaft geht zurück

Die Spendenaktion, die Mitte Oktober gestartet ist, lief zunächst sehr gut an. Bereits am ersten Tag wurde das ursprüngliche Spendenziel von fast 10.000 Dollar erreicht. Auch Scotts Ex-Klub Ludwigsburg hatte Unterstützung angekündigt. „Wir vergessen verdiente Spieler wie Gordon Scott nicht, insbesondere wenn sie in einer schwierigen Situation sind“, sagte Präsident Alexander Reil. Die Fans der MHP Riesen Ludwigsburg entrollten im Spiel gegen Bonn sogar ein Poster mit der Botschaft „Bleib stark, Gordon!“

Nach dieser hohen Spendenbereitschaft zeigte sich Angelika Scott gerührt. „Als Gordon von der Flut an guten Wünschen, Nachrichten und Beiträgen gehört hat, konnte er das emotional fast nicht fassen. Eure geballte Liebe hat ihm gezeigt, dass er mehr geschätzt und geliebt wird, als er sich jemals vorstellen konnte“, sagte sie.

Seither ist die Spendenbereitschaft jedoch stark zurückgegangen. Das Spendenziel beträgt inzwischen 50.000 Dollar, bis zum 31. Oktober waren knapp 14.000 Dollar eingegangen. Es bleibt zu hoffen, dass Gordon Scott und seine Familie genug Spenden sammeln können, um seine Behandlung zu bezahlen. (luha)