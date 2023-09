Ex-NFL-Profi Mike Williams stirbt nach Bauunfall

Mike Williams, ehemaliger Wide Receiver im Dress der Tampa Bay Buccaneers. © Brian Blanco/AP/dpa

Der frühere NFL-Profi Mike Williams ist tot. Der ehemalige Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers und der Buffalo Bills starb nach Angaben seines Agenten Hadley Engelhard am Dienstag (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Tampa, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

Berlin - Ex-Footballspieler Williams, der sich bei einem Bauunfall vor zwei Wochen schwer verletzt hatte, wurde 36 Jahre alt.

„Wir sind traurig über den frühen Tod von Mike Williams, der unsere Organisation, seine ehemaligen Teamkollegen und Fans mit schweren Herzen zurücklässt“, ließen die Bucs in einer Erklärung in den sozialen Medien verlauten: „Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus, während sie ob dieser Tragödie trauern.“

Williams wurde 2010 in der vierten Runde an 101. Stelle von den Tampa Bay Buccaneers gedraftet. Zuletzt stand er während eines Teils der Offseason 2016 bei den Kansas City Chiefs im NFL-Kader. In 63 NFL-Einsätzen kam er auf 223 Pass-Empfänge für 3089 Yards inklusive 26 Touchdowns. dpa